Napoli, niente Monza per Insigne: spunta la nuova squadra

Il Napoli ha fiutato l’affare Insigne, ma non c’è stato nulla di concreto nei mesi scorsi. Ora è pronto a tornare in Serie A con una nuova squadra: beffa Monza nelle ultime ore

Una nuova destinazione in Serie A per il talento napoletano Lorenzo Insigne. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’addio definitivo al Toronto per iniziare una nuova avventura in Italia: il Monza l’ha seguito a lungo nelle ultime ore, ma spunta così la sua prossima destinazione.

Lorenzo Insigne è pronto a liberarsi definitivamente dal Toronto. La sua storia d’amore con il club della MLS è ai titoli di coda: il talento napoletano è voglioso di una nuova sfida. Nelle ultime ore è stato accostato al Monza, ma pochi minuti fa è arrivata la beffa definitiva per rivederlo in Italia: spunta un nuovo intreccio decisivo. Saranno ore decisive per riuscire a trovare l’alternativa vincente: ecco il colpo Insigne per far sognare subito i tifosi italiani.

Napoli, ecco la novità dell’ultim’ora: Insigne è pronto a tornare in Serie A

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Accostato al Monza come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, ora Insigne ha le idee chiare per sposare il suo nuovo progetto.

Come svelato dal portale TMW, sulle sue tracce c’è anche il Como che ha già ingaggiato Diao. Lorenzo Insigne è un’occasione d’oro per i club che dovranno salvarsi: il Monza l’ha seguito a lungo negli ultimi giorni con Galliani pronto ad annunciare il colpo di gennaio. Saranno ore decisive per conoscere così la sua prossima destinazione: l’ex Napoli è stato anche accostato agli azzurri nei mesi scorsi, ma non c’è stato nulla di concreto per un suo possibile ritorno sotto l’ombra del Vesuvio.

Il suo obiettivo resta anche quello di tornare protagonista in Nazionale con il Ct Spalletti che l’ha già allenato ai tempi di Napoli. Saranno ore decisive per arrivare alla firma ufficiale una volta che andrà via dal Toronto: un momento decisivo per rivederlo già in Serie A.

Tutto può cambiare in tempi brevi per una nuova mossa strategica in ottica futura: il talento di Frattamaggiore non vede l’ora di indossare la maglia del Como venendo così allenato da Cesc Fabregas. Saranno giorni decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare Insigne. Ormai ci siamo per l’affare in Serie A.