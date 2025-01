Napoli, colpo in difesa: lo prende l’Udinese

Il Napoli vuole puntellare la rosa a disposizione di Conte. Spunta un nuovo intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: ora può vestire la maglia dell’Udinese

Saranno giorni intensi in casa Napoli per conoscere così i primi acquisti del nuovo anno. Poche ore fa è stato annunciato il vice Meret con l’arrivo di Scuffet, ma nei prossimi giorni il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità a Conte per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Il Napoli vuole continuare a cullare il sogno Scudetto: spunta la beffa dell’Udinese per un obiettivo azzurro.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è pronto ad accontentare subito Antonio Conte con nuovi innesti di caratura internazionale. Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese per nuovi intrecci di calciomercato: ecco la mossa a sorpresa dell’Udinese per l’obiettivo azzurro. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un nuovo affare sulle corsie esterne: conosciamo tutti i dettagli del prossimo affare di calciomercato.

Napoli, la mossa a sorpresa dell’Udinese: beffa ADL

Una nuova mossa strategica in vista dei prossimi giorni: ora l’Udinese può avere la meglio con il ds Manna che ha cambiato già obiettivo da tempo. Il calciomercato azzurro inizia a regalare i primi colpi di scena: spunta l’intreccio decisivo in Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Jackson Tchatchoua sarebbe finito nel mirino dell’Udinese. In estate è stato ad un passo dal Napoli, che poi ha virato su altri obiettivi di calciomercato: ora può arrivare la beffa per il ds Manna orientato su profili interessanti. Un profilo di alto livello perfetto per la difesa a cinque: un laterale di corsa e sostanza pronto a cambiare aria.

Il cambio di sistema di gioco di Conte ha complicato i piani per l’arrivo del laterale dell’Hellas Verona che ora sarebbe ad un passo dall’Udinese. Il club friulano è molto attivo in questa sessione di calciomercato per raggiungere subito la salvezza il prima possibile. Un nuovo affare a sorpresa annunciato pochi minuti da Nicolò Schira.

L’Udinese è pronto ad annunciare così il prossimo colpo per rinforzare la rosa bianconera, ma il Napoli non intende stare a guardare. Un mometno decisivo per annunciare subito i prossimi rinforzi a disposizione di Antonio Conte: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici con il presidente De Laurentiis che non vuole commettere gli errori del passato.