Napoli: non solo Casadei, Manna ha pronto un altro colpo

I partenopei sono ad un passo dalla chiusura con il Chelsea per il centrocampista italiano. Ma il lavoro della dirigenza non è finito

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. A centrocampo il prossimo colpo è Cesare Casadei. Il giocatore del Chelsea sembra aver aperto all’ipotesi di un trasferimento in azzurro ed ora sono in corso le valutazioni del caso. L’ipotesi è quella di chiudere il prima possibile per dare un rinforzo sin da subito al tecnico. Ma il lavoro di Manna non è chiuso assolutamente lì e nei prossimi giorni si proverà a regalare altri giocatori al tecnico.

Secondo le informazioni de La Repubblica, Manna ha le idee molto chiare su come muoversi in questo calciomercato. E sono in corso le valutazioni del caso sul nome. Al momento resta il riserbo anche per non dare vantaggi agli avversari. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e capire se il Napoli regalerà a Conte un rinforzo di livello.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo, i dettagli

L’arrivo di Casadei non chiude le porte ad un ulteriore colpo a centrocampo. La volontà del club è quella di riuscire a dare rinforzi importanti al tecnico e la mediana rappresenta forse il ruolo dove c’è bisogno di più rinforzi. Per questo motivo si sta lavorando alla possibilità di dare un nome di livello per consentire a Conte di avere un’arma in più al proprio arco.

Sui nomi c’è il massimo riserbo, ma non è da escludere che si possa ritornare con forza su Ferguson del Bologna. È un nome già accostato al Napoli nelle scorse sessioni di calciomercato ed ora potrebbe essere di nuovo di attualità. Lo scozzese rappresenta un nome che consentirebbe di fare un salto di qualità importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli in questo calciomercato non si fermerà a Casadei. Il ruolo di centrocampo vedrà un altro colpo e si starebbe lavorando ad un nome di assoluto livello e uno di questi è sicuramente Ferguson.

Mercato Napoli: idea Ferguson per il centrocampo

Ferguson rappresenta un’idea di calciomercato per il Napoli. Siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le mosse dei partenopei.