Napoli: scambio secco con il Bologna, Ngonge la chiave

Possibile una operazione con il Bologna per chiudere un rinforzo di livello a centrocampo. C’è il nome di Ngonge nella trattativa

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Al momento la priorità riguarda la difesa, ma non è da escludere che nelle prossime settimane si possa comunque dare al tecnico dei giocatori nuovi in altri reparti. L’obiettivo è quello di alzare il prima possibile la qualità della rosa per provare a centrare lo Scudetto. E per questo motivo ad oggi non è da escludere una operaxione con il Bologna.

Secondo le informazioni di tmw, il Bologna sarebbe ritornato con forza su Ngonge. Il giocatore piace ad Italiano da tempo e rappresenta il rinforzo giusto per alzare il livello della propria rosa. Il Napoli avrebbe aperto ad una sua partenza, ma non è da escludere che possa intavolare uno scambio di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che già nelle prossime ore si possa passare in una trattativa reale per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: affare con il Bologna, i dettagli

Il Bologna ha messo gli occhi su Ngonge per rinforzare il reparto offensivo. Da parte del Napoli la volontà è sicuramente quella di poter cedere il calciatore per magari andare a prendere un altro profilo in quel reparto. Non è da escludere che i partenopei decidano in questa sessione di lasciar andare il belga in prestito e attenzione ad una possibilità di uno scambio secco fino al termine della stagione.

Il Napoli, infatti, non ha mai perso di vista Ferguson del Bologna e rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per rinforzare il centrocampo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se tutto si potrà trasformare in realtà oppure si andrà su altri obiettivi.

Sicuramente Ferguson potrebbe consentire a Conte e al Napoli di alzare il livello del centrocampo, ma non è detto che il Bologna decida di cederlo in questo calciomercato.

Mercato Napoli: Ferguson resta un obiettivo

A prescindere dall’eventuale tentativo del Bologna per Ngonge, Ferguson resta un obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo di Conte entro il calciomercato estivo. Vedremo se ci potrà essere la svolta entro poco oppure se per vederlo in azzurro bisognerà attendere la fine della stagione.