Napoli: intrigo con la Lazio, c’entra Ismajli

Il Napoli continua a seguire da vicino Ismajli. Il centrale dell’Empoli piace molto a Conte, ma ora Lotito potrebbe complicare i piani. Le ultime

Il Napoli prosegue il casting per il difensore centrale. L’infortunio di Buongiorno rischia di essere molto più grave del previsto e per questo motivo si guarda con attenzione a prendere un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato. Danilo è il profilo che piace di più, ma in corsa c’è anche Ismajli dell’Empoli. L’albanese ha il contratto in scadenza al termine della stagione e al momento il rinnovo non è assolutamente in programma. Questo potrebbe portare ad un assalto di Manna nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo da tenere in considerazione.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, tra Empoli e Napoli si potrebbe inserire la Lazio. Non direttamente per Ismajli, ma Lotito è pronto a fare uno smacco ad ADL in questo calciomercato. Vedremo naturalmente se sarà così oppure assisteremo ad un cambio di strategia e magari il centrale albanese sarà un rinforzo di Conte.

Calciomercato Napoli: Ismajli resta un obiettivo, ma…

Ismajli continua ad essere nella lista di Manna. Il centrale albanese ha dimostrato di poter essere una valida alternativa a Buongiorno e Rrahmani e per questo motivo Conte ha dato il suo assenso. L’affare sembra davvero vicino alla conclusione, ma in queste ultime ore la situazione è cambiata e il rischio è quello che il discorso possa essere rinviato direttamente alla prossima stagione.

Stando all’edizione odierna de Il Mattino, la classifica inizia a non sorridere all’Empoli e Corsi avrebbe deciso di privarsi solamente di uno tra Ismajli e Fazzini. Il centrocampista sembra essere ormai ad un passo dal trasferimento alla Lazio e questo bloccherebbe l’eventuale passaggio del centrale albanese al Napoli in questo calciomercato. Non è da escludere che la situazione possa nuovamente cambiare a fine sessione, ma i partenopei non hanno intenzione di attendere fino all’ultimo.

Per questo motivo la possibilità di vedere Ismajli al Napoli nel prossimo calciomercato è assolutamente remota in questo momento. Poi sappiamo che la sessione invernale regala sempre delle sorprese e questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Mercato Napoli: Ismajli da Conte solo in estate?

Al momento l’ipotesi Ismajli per il Napoli sembra essere rinviata al calciomercato estivo. Naturalmente non è da escludere che gli azzurri decidano magari di fare un tentativo verso la fine della sessione per capire eventualmente la possibilità di chiudere l’operazione.