Napoli: non solo Ismajli, altro rinforzo dall’Empoli

Manna potrebbe piazzare un doppio colpo dai toscani entro la prossima estate. C’è un altro giocatore che interessa oltre al centrale albanese

Il Napoli guarda con interesse in casa Empoli. I toscani nella storia hanno sempre sfornato talenti interessanti e per questo motivo Manna presto potrebbe decidere di piazzare un doppio colpo. Non è assolutamente un mistero che Ismajli rappresenta forse il principale obiettivo per la difesa dei partenopei, ma il direttore sportivo potrebbe allargare un po’ l’orizzonte e iniziare il dialogo anche per chiudere una operazione in ottica calciomercato estivo.

C’è un giocatore che il Napoli segue da tempo ed ora sembra pronto a rompere gli indugi e affondare il colpo. Una trattativa che per diversi motivi non si preannuncia assolutamente semplice. Ma i partenopei vogliono provare a chiudere l’operazione e gli ottimi rapporti tra le squadre potrebbero facilitare l’operazione. Naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga e può succedere ancora di tutto.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Empoli, i dettagli

Il Napoli e l’Empoli nella loro storia hanno chiuso diverse operazioni di calciomercato ed ora questa lunga lista potrebbe vedere altri due nomi. Di Ismajli ne abbiamo parlato più di una volta, ma c’è anche un altro giocatore che interessa molto ai partenopei e a questo punto non possiamo escludere un sondaggio per capire la fattibilità di chiudere una operazione molto importante per gli azzurri.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non ha assolutamente mollato la pista Fazzini e ci lavora in ottica calciomercato estivo. Il centrocampista interessa da tempo ai partenopei ed ora Manna sembra intenzionato a rompere gli indugi e allacciare i rapporti con l’Empoli per capire la fattibilità dell’operazione. Niente di immediato visto che si lavora in ottica luglio, ma si sta comunque ragionando sulla possibilità di portarlo alla corte di Conte per rendere ancora più forte la rosa.

Prima Ismajli e poi Fazzini. Sarebbe questo il piano di deciso dal Napoli con l’Empoli nelle prossime due sessioni di calciomercato. Non semplice considerato che i toscani non vorrebbero privarsi di tutti i giocatori, ma quando chiamano i partenopei è difficile dire di no e quindi non ci ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro su come si muoveranno gli azzurri per rendere ancora più forte la rosa di Conte.