Napoli: svolta in difesa, c’è l’annuncio ufficiale

In casa partenopea si continua a lavorare per trovare un difensore. E in queste ultime ore è arrivata una notizia destinata a cambiare i piani degli azzurri

È tempo di iniziare a pensare al calciomercato in casa Napoli. Manca ormai poco più di un mese all’apertura della sessione di gennaio e presto alcune trattative sono destinate ad entrare nel vivo. L’obiettivo di Manna è sempre quello di dare i rinforzi richiesti da Conte nel minor tempo possibile e per questo motivo ci attendiamo delle novità già nei primi giorni della sessione. Naturalmente in alcuni ruoli le entrate dipendono molto dalle uscite, ma non è da escludere che i partenopei decidano di muoversi come per Lukaku. Ovvero anticipare l’ingresso e poi pensare alla cessione.

Tra i ruoli destinati ad essere rinforzati durante il calciomercato invernale c’è sicuramente quello della difesa. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno assolutamente convinto e il Napoli continua a cercare un nuovo centrale. E c’è una novità importante in questo senso. Un annuncio ufficiale destinato comunque a cambiare i piani dei partenopei.

Calciomercato Napoli: annuncio improvviso, i dettagli

I nomi accostati al Napoli per la difesa sono assolutamente diversi. Per il momento Manna sembra essere ancora nella fase della valutazione per non sbagliare la scelta. Antonio Conte ha la necessità di avere giocatori pronti per poter utilizzarli sin da subito senza ambientamento e per questo motivo c’è un nome che stuzzica molto il direttore sportivo degli azzurri.

Stiamo parlando di Ismajli dell’Empoli. Il centrale albanese è in scadenza con i toscani e interessa da tempo al Napoli oltre che naturalmente ad altre big come Inter e Juventus. Senza rinnovo, per il difensore si potrebbero aprire le porte di un trasferimento durante il calciomercato invernale e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro dell’albanese.

Anche lo stesso giocatore rinvia il tutto ai prossimi giorni. Direttamente dal ritiro della Nazionale, Ismajli conferma che subito dopo questi impegni con l’Albania si conoscerà il suo futuro in vista di gennaio. L’interesse delle big e del Napoli non manca e molto dipenderà dalle proposte che arriveranno sul tavolo. I toscani sperano nel rinnovo, ma la voglia di lottare per qualcosa di importante potrebbe portarlo a guardare ad un’altra destinazione.