Napoli: si sblocca il centrale, scambio decisivo

In casa partenopea continua la ricerca del difensore. Una trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. I dettagli

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. I partenopei hanno bisogno rinforzi per rendere ancora più completa la rosa a disposizione e per questo motivo Manna è al lavoro per cercare di trovare i giocatori giusti da dare ad Antonio Conte. Tra i ruoli destinati a vedere dei nuovi ingressi c’è quello difensivo. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto ed entrambi, un po’ a sorpresa, potrebbero lasciare la maglia azzurra nel mese di gennaio. Questo porterà il direttore sportivo a dover piazzare due innesti in quel ruolo e non solo uno.

Secondo quanto riferito da calcionapoli24.it, il primo obiettivo per rinforzare la difesa durante il calciomercato invernale il Napoli lo avrebbe individuato. Il contratto in scadenza non consentirà di chiudere le porte ad un trasferimento e a questo punto i partenopei sono pronti a mettere sul piatto una pedina per arrivare ad uno scambio.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, arriva a gennaio con uno scambio

Antonio Conte per il reparto difensivo vuole giocatori pronti. La bocciatura di Rafa Marin ha portato il tecnico leccese a cambiare un po’ strategia. Non c’è più tempo per aspettare l’ambientamento e quindi la speranza dell’allenatore è quella di poter da subito contare su rinforzi in grado di dare una mano alla squadra quando uno tra Rrahmani e Buongiorno sarà costretto ad alzare bandiera bianca per qualsiasi motivo.

E un nome che potrebbe tornare spendibile per il Napoli è quello di Ismajli. Come sappiamo, i partenopei lo seguono da tempo e il calciomercato invernale si candida ad essere la sessione giusta per chiudere il colpo. Il contratto del centrale albanese è infatti in scadenza al termine della stagione e senza rinnovo l’Empoli dovrebbe aprire ad una sua cessione per non perderlo a zero.

Il Napoli valuta la situazione Ismajli e starebbe ragionando anche sulla possibilità di mettere nella trattativa il profilo di Alessio Zerbin. L’esterno, nonostante sia rimasto alla corte di Conte, è destinato a lasciare i partenopei nella prossima sessione di calciomercato e si candida ad essere una pedina di scambio nella trattativa con l’Empoli. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che ben presto si passi in qualcosa di concreto.