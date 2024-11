Mercato Napoli, colpo a sorpresa in difesa: l’annuncio del patron

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in difesa per Antonio Conte. Dopo mesi di tanti nomi, può arrivare una svolta non di poco conto dal momento che è uscito allo scoperto il patron. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che gennaio è alle porte.

Gli azzurri non si fermano e stanno ragionando ad ampio raggio, partendo dal campo ma senza sottovalutare il mercato. La squadra, infatti, così com’è strutturata, necessita di innesti dal momento che ci sono delle lacune, anche piuttosto importanti, che vanno colmate nel minor tempo possibile. A partire dalla linea arretrata.

Al netto delle difficoltà difensive emerse contro l’Atalanta e che potrebbero essere anche figlie di una partita storta, questa squadra non ha una profondità adeguata in fase difensiva. Soprattutto nella zona centrale. Rrahmani e Buongiorno non bastano per affrontare l’intera stagione e Rafa Marin e Juan Jesus da soli non possono bastare.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in difesa

Sono diversi i profili che gli azzurri stanno seguendo con particolare attenzione e di recente sono stati accostati anche profili a parametro zero come Sergio Ramos e Simon Kjaer. Adesso, però, arriva una ulteriore svolta, con un nome nuovo che emerge direttamente dalle parole del presidente.

Stiamo parlando, infatti, di Chisoli, ex numero uno dello Spezia, che in una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto che dal suo punto di vista sarebbe perfetto per il Napoli, oltre a Kiwior, un’altra sua vecchia conoscenza, ora all’Empoli, vale a dire Ismajli. Andiamo a vedere perché il patron si è esposto tanto.

Napoli, annuncio sul patron: occhi su questo difensore

Dal suo punto di vista, infatti, si tratta di un calciatore che è fortissimo e che è sottovalutato. Il Napoli non è la prima volta che si ritrova accostato ad Ismajli, che effettivamente per rendimento è tra i migliori difensori di tutta la Serie A.

Da vedere se questa trattativa possa per davvero decollare, con i buoni rapporti che gli azzurri hanno instaurato da anni con l’Empoli che potrebbero essere decisivi da questo punto di vista. Si sposerebbe benissimo con gli altri centrali in rosa. Attenzione, dunque, a questa nuova pista per il Napoli.