Ancelotti dice addio al Real: è pronto a tornare in Serie A

Carlo Ancelotti a sorpresa pare sia vicino a dire addio in maniera definitiva al Real Madrid vista la situazione che si è venuta a creare. Sorprendentemente il suo futuro potrebbe essere in Serie A, con un club che è pronto ad affondare il colpo per assicurarsene le prestazioni e le competenze. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno degli allenatori più vincenti di tutta la sua generazione. Ha fatto delle imprese straordinarie in panchina, alla guida soprattutto del Milan e del Real Madrid. Adesso, però, in questa annata, dopo gli ottimi risultati conquistati negli ultimi anni, sta soffrendo e faticando davvero moltissimo.

I recenti risultati hanno sollevato più di qualche dubbio sulla squadra in senso assoluto, ed in questi casi non si può non valutare l’ipotesi di cambiare in panchina. In tal senso, Carlo Ancelotti potrebbe salutare ed in tal senso si possono aprire le porte di un ritorno in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il tecnico è vicino a salutare il Real Madrid

I dubbi e le perplessità sono nate a partire dalla sconfitta contro il Barcellona, troppo pesante per un ambiente come quello dei galacticos in cui anche solo un pareggio è visto come un dramma. Figurarsi una sconfitta di questo tipo con i rivali storici dei catalani. In tal senso, si stanno rincorrendo sempre di più le voci di un suo esonero in casa Real Madrid.

Stando a quanto raccontato da SpazioJ.it, la Roma starebbe pensando di riportare Carlo Ancelotti in giallorosso, dal momento che la situazione dei capitolini è molto delicata ed in tal senso hanno già messo in piedi un progetto per rendere questo sogno una realtà.

Ancelotti torna in Serie A: colpo di scena nel suo percorso

A quanto pare, infatti, nelle intenzioni dei Friedkin c’è quella di arrivare a fine stagione con un traghettatore per poi puntare forte su Carlo Ancelotti, che difficilmente sarà confermato alla guida del Real Madrid.

Questo discorso vale anche nel caso in cui non dovesse arrivare un esonero. C’è, però, da fare i conti con una concorrenza non di poco conto, dal momento che da tempo si parla della Nazionale brasiliana nel suo futuro.