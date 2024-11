Mercato Napoli, altro regalo per Conte: assist dalla Francia

Mercato Napoli, arriva la svolta per il prossimo colpo di Giovanni Manna che sa tanto di regalo per Antonio Conte. L’assist, in tal senso, arriva dalla Francia e può essere utile per sbloccare questo affare. Si tratta di un nome che ha un potenziale davvero non di poco conto e che piace a tanti top club.

Gli azzurri nel calciomercato sanno che anche a gennaio non possono permettersi di restare a guardare. La squadra sta andando molto bene, ottenendo nel complesso grandi risultati, anche se il recente KO, a dir poco bruciante, patito per mano dell’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona ha sollevato più di qualche perplessità.

La squadra necessita di rinforzi, come più volte sottolineato anche da Antonio Conte, soprattutto in difesa e sulle corsie esterne, dal momento che si tratta dei due reparti sui quali si concentrerà la nuova rivoluzione azzurra. In tal senso, per il primo colpo della sessione di gennaio arriva un assist importante direttamente dalla Francia.

Mercato Napoli, svolta per un nuovo colpo a gennaio

Si guarda sempre con molta attenzione, in generale, in Sud America dal Vecchio Continente, dal momento che si tratta di una zona di monda sempre ricca di talenti di altissimo profilo. Ed in tal senso, anche il Napoli non fa eccezione e stavolta arriva una potenziale svolta non di poco conto che potrebbe far davvero comodo ad Antonio Conte.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Boca Juniors sta pensando di riportare in Argentina Nicolàs Tagliafico, attualmente in forza all’Olympique Lione. Non sta giocando con la sufficiente continuità e per questo motivo il suo approdo agli Xeneizes non è affatto un qualcosa di complicato. E questo coinvolge da vicino anche il Napoli.

Napoli, assist dal Lione: si sblocca il colpo in entrata?

Come è noto, infatti, il Napoli da tempo sta seguendo Kevin Zenon che, con l’arrivo di Tagliafico al Boca Juniors, potrebbe essere libero di provare l’esperienza in Europa, dal momento che si tratta di un suo obiettivo. Si tratta di un classe 2001 che può giocare a tutta fascia sul versante mancino.

Il Napoli è pronto ad approfittare di questa situazione, ma bisogna fare i conti con la concorrenza che arriva dalla Premier League. In particolar modo dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime. Con Tagliafico pronto a salutare la Francia, attenzione agli scenari che si spalancano.