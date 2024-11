Cessione Osimhen, arriva la svolta: scambio con l’attaccante e firma

Cessione Osimhen, in casa Napoli si tratta di un tema ancora centrale dal momento che molte operazioni future dipenderanno da questa. In tal senso, un punto di svolta può arrivare con lo scambio con l’attaccante che può soddisfare tutte le parti in causa, come si suol dire.

Il calciomercato del Napoli fino a questo momento è stato condizionato, nel suo corso nuovo legato all’arrivo di Antonio Conte, sicuramente dalla mancata cessione di Victor Osimhen. Secondo i piani di Aurelio De Laurentiis l’addio del nigeriano avrebbe dovuto finanziare i colpi in entrata, ma così non è stato. Nessuno, infatti, ha pagato la clausola inserita nel suo contratto.

Il prestito al Galatasaray è stato una manna dal cielo per tutti quanti. Per il calciatore, che infatti sta continuando a giocare ed a segnare con continuità. Per il Napoli, che vede ancora dei margini di guadagno per il giocatore. E per il Galatasaray stesso, che può contare su un bomber straordinario. Ora, però, nel futuro di Osimhen può arrivare seriamente una nuova svolta.

Il nigeriano saluta? La svolta è la chiave

Sta segnando con una certa continuità anche in Turchia, a conferma del suo valore. E la speranza del club è quella che ci possa essere qualcuno disposto a pagare i circa 75 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria prevista nel contratto con il Napoli. Ma andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, il Galatasaray vorrebbe seriamente affondare il colpo per acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen ed in tal senso sta valutando l’ipotesi di uno scambio. A raggiungere gli azzurri potrebbe essere, nelle valutazioni del club di Istanbul, l’ala destra Barıs Alper Yılmaz come parziale contropartita, aggiungendoci poi una cifra sostanziosa.

Cessione Osimhen, l’affare si sblocca con l’attaccante come contropartita

Al momento, però, non è dato conoscere la posizione del Napoli a riguardo, dal momento che bisogna capire cosa ne pensa del calciatore in questione, vale a dire Yilmaz. Si tratta di un calciatore valutato 25 milioni di euro dal Galatasaray, che dunque dovrebbe aggiungere almeno 50 milioni per raggiungere i 75 milioni della clausola.

Sembra, allo stato attuale delle cose, una strada a dir poco in salita per il club turco, dal momento che sembra essere un sacrificio economico troppo importante per essere realizzato.