Allegri subito in panchina, lotterà per il titolo: esonero inatteso

Massimiliano Allegri, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare subito in panchina con un autentico colpo di scena. Lotterà per grandi vette e per conquistare il titolo, dal momento che il club in questione sembra ormai fortemente orientato per un esonero. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha scritto pagine indimenticabili di storia del calcio italiano. Che piaccia o meno. Ha sempre avuto, infatti, la straordinaria capacità di ottenere e di portare a casa i risultati che gli venivano chiesti dai club con i quali ha avuto la possibilità di lavorare. Negli ultimi anni, poi, è diventato anche un personaggio estremamente divisivo.

Negli ultimi tempi il suo nome è stato spesso accostato alla Roma, con i giallorossi che però, fino a questo momento, hanno confermato la loro fiducia nei confronti di Ivan Juric. In tal senso, un altro club è pronto ad affondare il colpo per Massimiliano Allegri, che potrebbe seriamente tornare a lottare per dei traguardi importantissimi.

Il tecnico toscano torna subito in panchina

Nella sua ultima parentesi alla Juventus le cose non sono andate per il verso giusto, ma la Champions League gli è stata chiesta e lui ha raggiunto l’obiettivo. Vincendo anche una Coppa Italia. A causa delle vicende societarie, poi, è andato spesso anche oltre il ruolo di semplice allenatore. In tal senso, però, dopo una fine di questa storia burrascoso, si rimette in gioco.

Stando a quanto raccontato dal portale da sempre vicino al Real Madrid “Elgoldigital“, i galacticos stanno pensando seriamente ad un esonero per Carlo Ancelotti, dal momento che i recenti risultati stanno lasciando l’amaro in bocca. Ed in cima alla lista di Florentino Perez ci sarebbe proprio Massimiliano Allegri, pronto ad essere contattato.

Allegri pronto a firmare: lotterà per il titolo, esonero vicino

Si tratterebbe di una grandissima opportunità per Allegri, che avrebbe così la possibilità di rimettersi in pista dopo la fine burrascosa della sua avventura con la Juventus, che avrebbe meritato ben altro epilogo.

Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con il Real Madrid che, si ha la sensazione, provvederà ad esonerare Carlo Ancelotti nel momento in cui non ci dovesse essere un cambio di rotta nel rendimento della squadra. Con Allegri che scalda i motori.