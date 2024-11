Icardi torna in Serie A: colpo per lo Scudetto

Mauro Icardi potrebbe seriamente salutare il Galatasaray per far rientro in Serie A. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, dal momento che andrà a lottare per lo Scudetto direttamente contro l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un bomber che ha sempre avuto dei numeri da capogiro, dal momento che ha dimostrato di avere delle doti realizzative totalmente fuori luogo. All’Inter ha raggiunto forse l’apice della sua carriera, mentre al Paris Saint Germain, dopo un divorzio burrascoso con i nerazzurri, non è riuscito a ripetersi ai suoi livelli.

E’ rinato ad Istanbul, con il Galatasaray che lo ha fatto tornare di nuovo quel centravanti straordinario che è sempre stato. Adesso, a quanto pare, arriva la svolta importante per il suo futuro, dal momento che in maniera inattesa si stanno spalancando le porte per un ritorno in Serie A. E potrebbe seriamente lottare per lo Scudetto.

L’argentino può tornare in Serie A: la notizia spiazza tutti

E’ sempre stato accostato a tanti club italiani, dal momento che in estate a lungo si è pensato che potesse arrivare a delle condizioni in termini economici davvero favorevoli. Adesso l’ex capitano dell’Inter è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A in maniera inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato dal giornalista RAI Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, la pista Mauro Icardi resta ancora in piedi per il mercato di gennaio per la Juventus, dal momento che serve un calciatore in grado di dare il cambio, all’occorrenza, a Dusan Vlahovic, soprattutto viste le scarse garanzie fisiche che offre Arek Milik al momento.

Icardi di nuovo in Italia: colpo per lo Scudetto

Tutto dipenderà, in tal senso, dalle risposte che darà sul campo Arek Milik, che deve dimostrare a Giuntoli ed a Thiago Motta di avere le doti fisiche e atletiche per essere una valida alternativa in avanti.

In ogni caso, però, il fatto che si tratti di una pista concreta per la Juventus quella che porta a Mauro Icardi già infiamma la sessione di mercato di gennaio. Che mai come quest’anno potrebbe regalare tanti colpi di scena.