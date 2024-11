Napoli, Osimhen via dal Galatasaray: l’annuncio dalla Nigeria

Osimhen continua a segnare gol a grappoli con il Galatasaray: pagano la clausola a gennaio, quattro club sull’attaccante nigeriano

Un momento decisivo per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano. Osimhen è inarrestabile con la maglia del Galatasaray: ora il presidente De Laurentiis cercherà di venderlo al miglior acquirente. Subito è arrivato l’annuncio dalla Nigeria con il suo amico-giornalista che ha rivelato le novità assolute.

L’attaccante nigeriano continua a regalare gioie ai tifosi del Galatasaray: una nuova doppietta in Europa League su assist dell’ex Dries Mertens. Ancora di proprietà del Napoli, ora Osimhen è pronto per una nuova sfida a gennaio. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo direttamente dalla Nigeria: scopriamo tutta la verità sul futuro di Osimhen. Il presidente De Laurentiis continuerà a monitorare attentamente la situazione in vista della seconda parte di stagione: scopriamo tutta la verità per quanto riguarda la prossima squadra del nigeriano.

Napoli, clausola di Osimhen: addio a gennaio

Saranno settimane intense per quanto riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano: spunta il retroscena di calciomercato direttamente dalla Nigeria. Ancora una doppietta per l’ex Napoli che continua ad essere di proprietà del club partenopeo: ecco l’annuncio da urlo per il suo futuro.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’amico giornalista di Osimhen, Buchi Laba, che ha rivelato il possibile addio a gennaio dell’attaccante nigeriano: “Quattro club hanno contattato il Napoli per l’affare Osimhen“. Poi ha aggiunto subito: “Sono pronti a pagare la clausola di 75 milioni di sterline”. Alla fine ha rivelato che il nigeriano non è propenso a dire addio al Galatasaray dopo aver dato la sua parola al club turco.

Tutto può cambiare improvvisamente: sul fronte calciomercato mai dire mai. Osimhen è molto felice in Turchia e difficilmente dirà addio al Galatasaray. L’attaccante nigeriano subito è entrato nel cuore dei tifosi turchi: ancora gol a grappoli anche in Europa League. Osimhen è stato uno degli artefici dello Scudetto azzurro, ma ha rotto definitivamente i rapporti con il Napoli dopo un’estate ricca di colpi di scena.

A gennaio potrebbe andare via, ma resterà fino al termine della stagione con la maglia del Galatasaray. Un amore sbocciato improvvisamente per raggiungere così nuovi trionfi in Turchia dopo l’exploit in Serie A con il Napoli. Il calciomercato può regalare subito un colpo di scena in ottica futura: saranno settimane intense per conoscere la sua prossima destinazione.