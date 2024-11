Napoli, Kvara escluso dai titolari: il motivo, non è il solo

Il Napoli non vede l’ora di scendere in campo dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Spunta la mini rivoluzione di Conte, le scelte

Un momento decisivo per pensare alla prossima super sfida di Serie A. Conte può rivoluzionare subito la squadra azzurra per affrontare l’Inter nel migliore dei modi. L’allenatore del Napoli sta studiando nuove contromosse per superare l’ostacolo nerazzurro: un big può sedersi in panchina a San Siro.

La squadra azzurra continua a lavorare duramente a Castel Volturno dopo la batosta contro l’Atalanta. Conte sta pensando anche ad una mini rivoluzione per conquistare punti a San Siro contro l’Inter che cercherà di conquistare il primato. Un momento decisivo per apportare qualche modifica dopo la brutta sconfitta del Maradona: spunta il retroscena.

Saranno ore intense in casa azzurra per riuscire così ad essere ancora una volta sul pezzo contro le big della Serie A. Conte cercherà di espugnare San Siro per la seconda volta in stagione dopo il trionfo contro il Milan targato Fonseca: ecco le sue nuove scelte.

Napoli, due cambi di Conte: la mossa tattica a San Siro

La Serie A sta entrando nel clou della stagione: ora il Napoli non ha intenzione di perdere altri punti dopo la sconfitta contro la squadra di Gasperini. Serve una prestazione da urlo per battere l’Inter: la nuova stategia di Conte per San Siro.

L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, ha rivelato durante la trasmissione Tifosi Napoletani su Tv Luna le nuove scelte di formazione di Antonio Conte in vista del big match di Milano contro l’Inter. Ha provato così ad anticipare le mosse tattiche di Antonio Conte che si avvia ad una nuova mini rivoluzione per superare l’ostacolo nerazzurro.

Secondo le indiscrezioni l’allenatore del Napoli è pronto ad optare il 3-5-2 contro Simone Inzaghi per giocare a specchio: in campo dal primo minuto Neres e Mazzocchi con Kvara che partirà inizialmente dalla panchina. Nelle prossime ore si conosceranno meglio le sue scelte di formazione: Conte proverà così in allenamento la miglior formazione possibile per arginare l’Inter.

In questi giorni i calciatori azzurri hanno studiato i nerazzurri in sala video cercando di anticipare le loro mosse in campo. Un momento decisivo per rivoluzionare così l’undici di partenza per avere benefici sulle fasce per avere la meglio contro Dumfries e Dimarco. Ore intense per studiare le nuove mosse tattiche in vista del big match di San Siro.