Napoli, nuovo colpo dal Brasile: arriva il difensore

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Nuovo innesto in difesa dal Brasile dopo Natan: spunta il retroscena

La dirigenza partenopea non vede l’ora di regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. In difesa urgono rinforzi immediati visto che Rafa Marin e Juan Jesus non danno garanzie allo stesso allenatore azzurro che opta sempre e solo per i titolarissimi. Pochi minuti fa è spuntato il retroscena sul colpo dal Brasile dopo Natan: ecco il nuovo difensore, conosciamolo meglio.

Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi colpi in vista di gennaio. La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni dinamica per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno settimane ricche di colpi di scena per arrivare a nuove trattative di calciomercato: una nuova mossa direttamente dal Brasile dopo Natan che è volato in prestito al Real Betis dopo una stagione in maglia azzurra.

Napoli, il retroscena dopo Natan: il colpo in difesa

Saranno settimane ricche di colpi di scena per arrivare così alla decisione finali in ottica calciomercato. Il Napoli è pronto a chiudere subito rinforzi di qualità in vista della seconda parte di stagione: ormai ci siamo, spunta il retroscena.

La dirigenza partenopea è pronto a sognare in grande per chiudere nuovi innesti di qualità dal Brasile. Come riportato dal celebre portale sudamericano, Globoesporte, il Napoli è sulle tracce di Vitor Eduardo da Silva Matos, comunemente chiamato Vitao.

Ci sarebbe già stata una proposta degli azzurri di circa 7 milioni di euro all’Internacional di Porto Alegre, club brasiliano che ha l’80% del cartellino. In passato è stato vicino proprio al Real Betis che ha prelevato a sua volta dal Napoli Natan: un intreccio suggestivo di calciomercato per puntellare la difesa di Antonio Conte. Vitao è stato protagonista con la maglia del Brasile ai Mondiali Under 17 venendo poi convocato dalla Selecao Under 20.

Cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras, ha vissuto anche un’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk prima di fare ritorno in Brasile. Ora è diventato più maturo per compiere il definitivo salto di qualità: all’età di 25 anni non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo monitora continuamente il fronte calciomercato in Sudamerica per nuovi innesti a sorpresa.

Una nuova mossa a sorpresa per essere protagonista in futuro: ecco finalmente tutta la verità dal Brasile per sognare in grande.