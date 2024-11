Napoli, nuovo allarme per Lobotka: la decisione di Conte

Conte dovrà prendere una decisione su Stanislav Lobotka: l’allarme in vista della prossima sfida di Serie A, spunta la verità

Il Napoli vuole continuare a macinare punti in Serie A dopo la batosta contro l’Atalanta. Spunta il nuovo allarme sul centrocampista Lobotka: Conte dovrà prendere una decisione delicata, ecco il motivo. L’Inter cercherà di mettere in difficoltà la capolista proprio per superare gli azzurri in classifica: una sfida nella sfida tra Conte ed Inzaghi, spunta il retroscena su Lobotka.

Il centrocampista slovacco del Napoli non è ancora sceso in campo: è rientrato in gruppo soltanto in settimana, ma ora rischia davvero tanto. Lobotka ha rimediato un infortunio muscolare in Nazionale circa un mese fa, ma ancora non si è ripreso del tutto. I tifosi sono in ansia visto che non è rientrato agli ordini di Antonio Conte: spunta il retroscena decisivo in vista della prossima sfida contro l’Inter.

Napoli, la decisione su Lobotka: l’ultim’ora per Conte

L’allenatore azzurro è orientato a prendere la nuova decisione sullo slovacco: conosciamo l’ultim’ora sulle condizioni del centrocampista del Napoli, emerge un dettaglio a sorpresa.

Ancora un dubbio di formazione per Antonio Conte in vista del big match contro l’Inter. Il centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka, è alle prese con un infortunio muscolare da circa un mese. In settimana è tornato in gruppo a Castel Volturno, ma ora è stato convocato anche in Nazionale nuovamente dal Ct Francesco Calzona dopo un mese di inattività.

Il suo infortunio è avvenuto proprio in Nazionale, ma ora Conte potrebbe anche risparmiarlo per evitare così di accettare la chiamata del Ct della Slovacchia. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gilmour scalpita ancora per una maglia da titolare per sfidare Calhanoglu tornato già al gol in Champions League contro l’Arsenal. Ultimi dubbi di formazione per l’allenatore del Napoli che cercherà di fermare i nerazzurri in una super sfida tanto attesa dai tifosi partenopei.

Nella conferenza stampa della vigilia Conte cercherà di svelare le condizioni dello slovacco che ha iniziato alla grande la nuova stagione ai suoi ordini. In caso di titolarità contro l’Inter, Lobotka dovrà anche accettare la convocazione del Ct Calzona volando nuovamente in Nazionale. Sui social sono arrivate subito le prime critiche per questa decisione sorprendente dopo un mese di inattività: a breve si conoscerà la decisione di Conte.