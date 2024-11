Napoli, ADL lancia l’allarme: è stato fatto un errore

Il presidente De Laurentiis è tornato a parlare pochi minuti fa: il nuovo allarme in casa Napoli in vista dei prossimi mesi, i tifosi sono stati già avvisati

Sarà una stagione lunga per la squadra guidata da Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis è voglioso di risalire rapidamente, ma ha subito lanciato un nuovo allarme: un messaggio indirizzato alla piazza partenopea, spunta l’annuncio decisivo in ottica futura.

Il Napoli ha iniziato alla grande la nuova stagione consolidando il primo posto in classifica. Ora a San Siro andrà in scena il big match contro l’Inter: un momento decisivo anche per conoscere realmente l’obiettivo della squadra azzurra dopo l’exploit iniziale. La squadra azzurra cercherà di essere protagonista ancora una volta contro i nerazzurri: spunta l’annuncio del presidente De Laurentiis, tifosi avvisati per il futuro del Napoli.

Napoli, spunta il retroscena di ADL: l’obiettivo di Conte

Conte dovrà puntare subito in alto, ma il presidente De Laurentiis ha voluto subito lanciare un nuovo messaggio ai tifosi. Un intervento diretto e dovuto dopo la batosta contro l’Atalanta: spunta il retroscena.

Sul suo profilo su X il presidente De Laurentiis ha voluto lanciare un nuovo messaggio in ottica futura: “Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: l’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora”.

Successivamente è entrato nel dettaglio con un annuncio ben preciso rivolto ai tifosi: “Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al Fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila. Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare“.

Saranno mesi intensi per riportare in alto il Napoli, ma lo Scudetto al momento non è l’obiettivo numero uno degli azzurri. Conte ha subito voluto spegnere l’incendio divampato dopo la brutta sconfitta al Maradona: c’è bisogno di tempo per ricostruire le fondamenta della squadra partenopea. Un nuovo intreccio decisivo in ottica futura: subito è arrivato in soccorso ADL.