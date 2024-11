Napoli, arriva l’esterno: nuovo intreccio con Simeone

Il Napoli vorrebbe subito nuovi colpi in ottica futura. Il ds Manna è al lavoro per accontentare Antonio Conte: spunta il retroscena con Simeone

La dirigenza partenopea vuole essere protagonista anche sul fronte calciomercato dopo un inizio stellare con Conte. I tifosi si stanno abituando troppo bene nuovamente, ma la stagione è davvero lunga. Così serviranno rinforzi funzionali per puntellare la rosa dell’allenatore azzurro: ecco l’intreccio decisivo con Simeone.

Il ds Manna è al lavoro per continuare a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno mesi intensi per programmare la seconda parte di stagione con rinforzi funzionali all’idea di calcio dell’allenatore azzurro. Una mossa a sorpresa con l’intreccio decisivo con Simeone: finalmente tutta la verità per il nuovo affare per l’esterno. Il presidente De Laurentiis cercherà così di chiudere l’affare in tempi brevi, ma occhio alla decisione dell’argentino.

Napoli, spunta il retroscena con Simeone: il nuovo affare

Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi decisivi per continuare a puntare alle zone alte della classifica di Serie A. Il Napoli sogna in grande per un nuovo intreccio con Simeone: ecco finalmente la verità in ottica futura.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentare subito l’allenatore del Napoli che sta compiendo una ricostruzione ottimale in tempi brevissimi. Nessuno si aspettava un inizio stagionale così: nella prima parte sono arrivate già tante vittorie, ma subito ADL ha voluto lanciare un messaggio in ottica Scudetto. L’obiettivo reale della squadra azzurra è quello di tornare in Champions League duellando con le big della Serie A. Ecco il nuovo affare per l’esterno, l’intreccio con Simeone.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, il Napoli continua a monitorare attentamente l’esterno ivoriano del Monaco, Singo, che conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit con la maglia del Torino. El Cholo Simeone vorrebbe beffare il presidente De Laurentiis: l’Atletico Madrid ha intenzione di chiudere subito il colpo in difesa.

Negli ultimi mesi al Monaco ha cambiato anche posizione giocando come difensore centrale in una retroguardia a tre, ma ha iniziato la sua carriera come laterale a tutta fascia. Una potenza fisica notevole, ma nel corso degli anni è cresciuto anche a livello tecnico realizzando gol incredibili da fuori area. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare decisivo in ottica futura: gennaio è sempre più vicino, tutto può cambiare nella sessione invernale di calciomercato.