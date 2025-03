Napoli, nuovo colpo dalla Croazia: Marotta anticipato

Una nuova mossa a centrocampo per beffare subito l’Inter. Ancora un duello a distanza con il Napoli: ecco l’anticipo secco al presidente Beppe Marotta

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di investire tanti milioni in estate per accontentare Antonio Conte. L’obiettivo principale sarà la qualificazione imminente in Champions League per poi programmare la campagna acquisti insieme al ds Manna. Tutto può cambiare improvvisamente con la nuova mossa di mercato per l’estate: ecco l’affare decisivo dalla Croazia.

Ancora un duello a distanza tra Napoli ed Inter anche sul fronte calciomercato. Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva da affidare ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è stato accostato nelle ultime settimane alle big della Serie A, come Juventus e Milan: il suo futuro è sempre in bilico, ma tutto si deciderà in tempi brevi.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo in vista delle prossime stagioni, ma pochi minuti fa il portale transferfeed ha svelato un forte interessamento da parte dei partenopei per il centrocampista della Dinamo Zagabria. Conosciamo tutti i dettagli in vista del futuro.

Napoli, la nuova mossa a centrocampo: l’intreccio con l’Inter

Il progetto Conte alla guida dei partenopei è appena iniziato, ma in estate arriveranno numerosi colpi per sognare in grande. Il Napoli cercherà di essere protagonista subito in Champions League: ecco l’intreccio decisivo.

Come svelato dal portale trasferfeed, il Napoli ha mostrato interesse per il giovane centrocampista della Dinamo Zagabria Luka Stojkovic. Il croato è stato protagonista di una stagione importanti, ma sulle sue tracce ci sono tanti club europei come Tottenham, Bayern ed Inter. Il club croato non ha intenzione di venderlo, ma il giocatore è pronto ad emulare il percorso di crescita dell’ex Dinamo Dani Olmo. Il classe 2003 non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità per calcare grandi palcoscenici già in vista della prossima stagione.

Saranno settimane intense per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa partenopea. Il Napoli non intende badare a spese dopo la cessione di Kvara e quella che avverrà con Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del club partenopeo, è pronto a salutare definitivamente dopo il prestito al Galatasaray.

ADL incasserà ancora tanti milioni da investire subito per i nuovi colpi suggestivi per la seconda stagione targata Antonio Conte. Il ds Manna continua a monitorare profili interessanti provenienti anche dai campionati minori come quello croato con la lotta a distanza dei due ex azzurri Gattuso e Cannavaro.