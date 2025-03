Il Napoli affonda sul giocatore e anticipa l’Inter: affare fatto

Antonio Conte non deve fare altro che concentrarsi sullo scudetto, anche perchP al resto ci pensano De Laurentiis e Giovanni Manna.

Stando alle ultime notizie, infatti, i due del Napoli starebbero già lavorando in ottica futura, muovendosi con leggiadria tra le vie del calciomercato, pronti ad affondare il colpo al momento giusto. E l’impressione è che questo sia arrivato, con la dirigenza partenopea prossima ad allacciare i contatti con l’agente del calciatore per definire i dettagli dell’accordo ed anticipare la forte concorrenza di una rivale come l’Inter.

Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme tutto è possibile, con i nerazzurri che dunque restano in corsa, ma l’impressione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio Napoli.

Il Napoli anticipa l’Inter: affondo decisivo sul calciatore

Napoli e Inter non si stanno giocando solo lo scudetto. Stando alle ultime notizie, infatti, oggetto di desiderio di entrambe le squadre è anche un calciatore che quest’anno si è messo particolarmente in mostra in Serie A. Sia Antonio Conte che Simone Inzaghi lo vorrebbero per rinforzare le rispettive formazioni, ma solo uno dei due allenatori ci lavorerà insieme a partire dalla prossima stagione.

Al momento il salentino sembrerebbe essere quello in vantaggio, complice anche l’ottima manovra di disturbo attuata dal Napoli. Il calciatore sembrava essere oramai destinato a vestire nerazzurro, ma l’interesse del club partenopeo lo ha fatto tentennare al punto da mettere nuovamente in discussione il suo futuro. Oltre al tricolore Napoli e Inter si giocheranno anche la preferenza del difensore, che a questo punto potremmo dire essere però scontata, soprattutto a fronte dell’annuncio delle scorse ore.

Stando infatti a quanto riportato da Alfredo Pedullà nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, l’idea di creare una coppia di ferro con Buongiorno starebbe intrigando De Laurentiis al punto che il numero uno del Napoli sarebbe pronto a fare all-in su Sam Beukema, difensore che il Bologna valuta tantissimo ma il cui cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Accordo per 25MLN di euro: firmerà col Napoli

Ad oggi Sam Beukema sembrerebbe essere più vicino al Napoli rispetto che all’Inter, anche perché a differenza dei campioni d’Italia il club di De Laurentiis dispone di un tesoretto abbastanza corposo da reinvestire nel calciomercato che si genererà dagli incassi delle cessioni di Kvaratkshelia ed Osimhen.

Eppure, nonostante questo, il futuro di Sam Beukema è un grande punto interrogativo, con il giocatore fortemente indeciso su che strada andare ad intraprendere. Per evitare di rimanere a mani vuote, il Napoli avrebbe già cominciato a valutare le alternative, con Oumar Solet dell’Udinese che al momento convincerebbe più di tante altre. Per il francese vale lo stesso discorso di Beukema: la concorrenza sul giocatore è talmente agguerrita al punto che Giovanni Manna potrebbe anche decidere di cambiare proprio obiettivo. Staremo a vedere, ma la strada è oramai tracciata: il Napoli nel prossimo calciomercato ha intenzione di fare sul serio.