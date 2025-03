Napoli, rinforzo a sorpresa per Conte: 25mln al Girona

Il Napoli si sta continuando a guardare attorno a caccia dei giusti rinforzi da consegnare ad Antonio Conte ed ora arriva una svolta non di poco conto. E’ pronto, infatti, il colpo da 25 milioni che arriva direttamente dal Girona.

Gli azzurri stanno facendo i conti con un momento di capitale importanza. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, infatti, la squadra di Antonio Conte tornerà a mettersi ad inseguire l’Inter per provare a vendere cara la pelle fino alla fine di questa stagione. Che, però, di recente sembra essere arrivata ad un punto di svolta, con la squadra che appare in evidente affanno sia in termini di energie che di idee di gioco. In tal senso, però, il progetto deve essere necessariamente ad ampio respiro e si deve pensare anche al nuovo anno.

Giovanni Manna sa che in estate sono tanti i rinforzi di cui questo organico ha bisogno, soprattutto se, come pare, si dovrà prendere parte anche alla UEFA Champions League. In tal senso, a quanto pare gli azzurri sono tornati a guardare con interesse in casa Girona, dal momento che lì c’è un giocatore che farebbe davvero comodo a questo Napoli. Si tratta di un affare potenzialmente di alto livello e che richiede un esborso da 25 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, occhi in casa Girona: nuovo nome sul taccuino di Conte

Se l’attacco è sicuramente il reparto sul quale si concentreranno le maggiori attenzioni in estate, non sono da meno le altre zone di campo. Soprattutto tenendo conto delle enormi carenze in questo organico. In tal senso, stando a quanto raccontato dall’osservatore di mercato Marco Palma a Tuttomercatoweb, il Napoli sta continuando ad inseguire con vivo interesse Miguel Gutierrez, fortissimo talento in forza al Girona e cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.

Classe 2001, il laterale mancino ha un valore di mercato che è stimato dal Girona pari a circa 25 milioni di euro ed è un profilo che potrebbe essere molto adatto a questo Napoli. Nasce, infatti, terzino sinistro, ma all’occorrenza sa agire anche molto bene da esterno di centrocampo e sarebbe ottimo nel caso di una conferma della difesa a tre, con Mathias Olivera arretrato eventualmente sulla linea dei tre difensori.

Gli azzurri da tempo sono accostati a Miguel Gutierrez, che di recente sembrava essere un po’ uscito dai radar per l’ottimo rendimento sia di Mathias Olivera, fresco anche di rinnovo, che di Leonardo Spinazzola. A quanto pare, però, il Napoli non ha smesso di seguirne la traiettoria. Ed in estate potrebbe anche andar via a meno, visto che il Girona sta deludendo quest’anno.