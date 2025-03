Conte sarà il nuovo allenatore: il ds se lo porta con sè

Il futuro di Antonio Conte resta ancora in bilico. Il direttore sportivo ha convinto tutti: ecco la sua prossima destinazione a sorpresa

La sua prima stagione alla guida del Napoli è stata finora avvincente. Conte è stata l’arma in più per riportare subito la squadra azzurra in alto: ora i tifosi sognano lo Scudetto dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Una rivoluzione strategica riuscendo a riportare subito grande entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Spunta la decisione del direttore sportivo: l’annuncio di Tuttosport.

Antonio Conte ha rimesso subito in ordine lo spogliatoio del Napoli. Il condottiero azzurro è riuscito così a superare la polveriera della passata stagione riuscendo a ridare forma ad un gruppo che si sta togliendo già le prime soddisfazioni. L’allenatore del Napoli è pronto anche a dire addio: nelle ultime ore è stato accostato alle big della Serie A, ora il ds ha convinto subito il top club.

Saranno settimane importanti per conoscere il futuro del Napoli che continuerà a lottare fino alla fine per lo Scudetto, ma Inter ed Atalanta non mollano la presa in campionato. Gli ultimi due mesi saranno così importanti per delineare il futuro in casa azzurra: spunta la nuova destinazione di Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa per Conte: la decisione del direttore

Una mossa strategica per conoscere subito il suo futuro. Il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo in vista della prossima stagione, ma le big d’Italia e d’Europa sono sulle sue tracce. Il lavoro svolto in casa Napoli è stato apprezzato da tutti gli addetti ai lavori e non solo: ormai ci siamo per la sua prossima destinazione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Paratici è pronto a diventare il direttore sportivo del Milan. Così l’ex Juventus potrebbe così convincere la proprietà rossonera a puntare tutto su Antonio Conte. I due si conoscono molto bene dai tempi della Juve, ma anche al Tottenham Paratici l’ha voluto a tutti i costi convincendo il presidente Levy a puntare sull’attuale allenatore del Napoli.

Il direttore sportivo si è sempre fidato di lui quando ha costruito le sue squadre: ora potrebbe riformarsi l’accoppiata vincente per riportare in alto il Milan dopo la disfatta degli ultimi mesi. Ibrahimovic ha svelato di aver preferito Fonseca in estate: un ruolo completamente differente da quello di Conte. Il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo con la promessa di allestire una rosa competitiva su più fronti: ora l’ultima parola spetterà proprio all’allenatore azzurro.