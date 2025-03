Napoli: blitz di Manna, affare da 30 mln

I partenopei sono pronti a piazzare un colpo di assoluto livello la prossima stagione. Il direttore sportivo si sta muovendo con attenzione

Il Napoli si muove per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La prossima stagione i partenopei disputeranno anche la Champions League e per questo motivo la dirigenza vuole rafforzare in modo importante la squadra. Le seconde linee hanno faticato molto soprattutto nella prima parte di stagione e il tecnico si augura che questo non avvenga in futuro. Quindi Manna sta cercando di individuare i profili giusti da regalare al proprio allenatore.

Secondo le ultime informazioni de La Repubblica, il Napoli sarebbe sulle tracce di un talento del campionato italiano. Manna avrebbe fatto un sondaggio per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Una fumata bianca non semplice da raggiungere nel prossimo calciomercato, ma un tentativo i partenopei sono pronti a farlo anche per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca. I ragionamenti sono in corso e presto si prenderanno le decisioni in modo definitivo.

Calciomercato Napoli: colpo in Serie A, i dettagli

Il Napoli ha intenzione di alzare il livello della rosa a disposizione di Conte. Il tecnico dei partenopei continua a ribadire la necessità di rinforzare la squadra considerato il fatto che la prossima stagione saranno tre le competizioni da affrontare. Per questo motivo Manna si sta muovendo sin da ora per andare ad individuare i profili giusti per consentire alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità.

Stando alle indiscrezioni, il Napoli si sarebbe inserito con forza nella corsa di calciomercato a Nico Paz. L’argentino sta facendo molto bene con il Como e Manna avrebbe fatto un sondaggio con il Real Madrid. In caso di cessione a titolo definitivo, i Blancos sono pronti a riscattarlo dai lariani per poi andarlo a cedere per una cifra di 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata, ma sembra corretta per un calciatore del livello del classe 2004.

Il Napoli pensa a Nico Paz per andare a rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato. Una operazione non semplice da portare a termine considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore finito nel mirino delle big europee. Manna, comunque, si è mosso ed ora si attenderà la fine della stagione per capire meglio cosa succederà. Di certo i partenopei sono in corsa per il classe 2004.