Napoli: intreccio con Nico Paz, arriva il pupillo di Conte

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. L’argentino, obiettivo di Manna, potrebbe facilitare un colpo per gli azzurri

È il giorno di Napoli-Inter, ma le indiscrezioni sul calciomercato in chiave campana non si fermano. I partenopei hanno la consapevolezza di dover intervenire in maniera importante per rinforzare la rosa di Conte. Il tecnico, che a meno di clamorose novità dell’ultima ora non dovrebbe lasciare gli azzurri, sta spingendo per avere una squadra completa soprattutto per la presenza di una competizione in più come la Champions. Da qui Manna sta duramente lavorando per individuare i giocatori giusti da dare all’allenatore.

E uno dei rinforzi potrebbe arrivare grazie all’aiuto di Nico Paz. Il talento argentino è uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato e sono diverse le squadre interessate a lui. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, ma non è da escludere che il giocatore del Como possa essere un aiuto differente per i partenopei. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Nico Paz in aiuto del Napoli, i dettagli

Nico Paz è il pezzo pregiato nel prossimo calciomercato. Per il momento il Napoli ci ha fatto solo un pensierino. La consapevolezza è che riuscire a prendere un calciatore simile in una sessione come quella estiva è davvero molto complicato. Per questo motivo i partenopei si stanno muovendo in modo differente, ma non è da escludere che alla fine proprio l’argentino possa rappresentare un aiuto importante per Conte.

Secondo le ultime informazioni, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Nico Paz. Gli Spurs sarebbero pronti a trattare sia con il Como che con il Real Madrid per strappare il calciatore alla concorrenza. Naturalmente il suo arrivo porterebbe a delle cessioni di assoluto rilievo e il Napoli è pronto ad approfittarne per piazzare una operazione di calciomercato importante.

I partenopei, infatti, non hanno mai perso di vista Kulusevski. Lo svedese piace molto a Conte e rappresenta per il Napoli una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione. Una trattativa non semplice considerato che il Tottenham è una bottega molto cara. Ma a questo punto l’arrivo di Nico Paz potrebbe facilitare il colpo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.