Calciomercato, colpo Kulusevski in Serie A: 50 milioni

Kulusevski è pronto a tornare in Serie A: ecco l’intreccio decisivo col Tottenham, colpo da 50 milioni di euro. Lo stanno prendendo subito

Saranno settimane intense per conoscere il futuro di Dejan Kulusevski. Il talentuoso attaccante del Tottenham è diventato uno dei perni della formazione inglese: ora il suo ritorno in Serie A è sempre più vicino, spunta l’intreccio da urlo in Serie A.

In estate Conte aveva pensato anche a lui per rinforzare il reparto offensivo del Napoli, ma alla fine è arrivato il brasiliano David Neres pronto ad essere decisivo a San Siro a partita in corso. Un nuovo intreccio da urlo in Serie A: spunta il retroscena di calciomercato dalla Spagna. Subito può arrivare così la svolta in ottica calciomercato: lo svedese potrebbe essere di nuovo protagonista nel campionato italiano, svelata la sua prossima squadra.

Napoli, intreccio in Serie A: colpo Kulusevski

Una soluzione immediata per fare il suo ritorno in Italia dopo gli anni da urlo con Atalanta, Parma e Juventus. Cresciuto nel settore degli orobici, si è fatto strada da solo fino a vestire la maglia bianconera: successivamente il trasferimento in Premier, ma ora è pronto a tornare in Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Milan ha messo gli occhi sullo svedese Dejan Kulusevski in vista della prossima stagione. In estate il talentuoso giocatore svedese è stato accostato anche al Napoli che ha puntato poi tutto sul brasiliano Neres. Al momento il Tottenham lo valuta 50 milioni di euro: la dirigenza rossonera sta monitorando la sua situazione contrattuale in caso di addio immediato di Rafael Leao.

Saranno ore intense in casa rossonera per conoscere il futuro di Leao. Il talentuoso attaccante portoghese andrà ancora in panchina nel big match contro il Napoli: la decisione di Fonseca ha lasciato tutti a bocca aperta. Un momento già decisivo per dirsi addio definitivamente: lo svedese potrebbe essere il suo sostituto in vista della prossima stagione. Il feeling con il Milan si è ormai rotto quasi del tutto: la partenza di Leao potrebbe subito arrivare.

Al Tottenham ha agito anche come mezzala offensiva nonostante il suo ruolo principale sia quello di esterno offensivo. Lo svedese è pronto a tornare ad essere protagonista in Serie A: il Milan ci proverà fino alla fine anticipando le altre big d’Europa in attesa di conoscere il futuro di Leao.