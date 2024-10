Napoli: spunta un nuovo problema, Conte preoccupato

Il Napoli in questo inizio di stagione sta sorprendendo tutti, ma c’è un problema che preoccupa molto Antonio Conte. I dettagli

A Napoli si sogna in grande, ma Antonio Conte invita tutti a restare con i piedi per terra. L’ottimo inizio da parte dei partenopei non fa entusiasmare il tecnico leccese. L’allenatore dei partenopei preferisce non fare voli pindarici e pensare partita dopo partita per non rischiare di non avere un tracollo improvviso.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, c’è un problema particolare che preoccupa Antonio Conte e la speranza è che questo non possa portare ad una frenata improvvisa. Il tecnico sta lavorando per portare i partenopei a superare in modo definitivo questo timore e portare i suoi giocatori a rendere il massimo e non cadere negli stessi errori commessi in passato. Ma a Napoli non si vuole guardare indietro e si sogna in grande con lo Scudetto.

Napoli: Conte ha un timore, i dettagli

Sette vittorie nelle ultime sette uscite non sono sicuramente casuali, ma Antonio Conte ha un timore e per questo motivo sta tenendo tutti in guardia. La stagione scorsa è ancora nella testa di molti dei suoi giocatori e si rischia con una sconfitta di rovinare quanto di buono fatto in questa parte del campionato.

Stando alle informazioni del Corriere della Sera, Conte teme la vulnerabilità della propria squadra. Il rischio da parte del Napoli è di avere un tracollo mentale in caso di una sconfitta in uno dei prossimi scontri diretti. Per questo motivo il tecnico sta abbassando tutti gli obiettivi ribadendo che si deve pensare partita dopo partita e non alzare l’asticella. Di certo la speranza è che si possa riuscire a continuare in questo modo e non dover fare i conti con momenti difficili. Ma la stagione è molto lunga e per questo motivo l’allenatore pugliese preferisce non escludere nessuna ipotesi.

Il test con il Milan è sicuramente importante, ma Conte aspetta Atalanta e Inter, due squadre che stanno dimostrando di avere una qualità superiore rispetto ad altre squadre. E si tratta di un doppio esame importante per il Napoli e in quel momento sapremo se la vulnerabilità è stata definitivamente superato oppure si dovranno fare i conti con situazioni non sicuramente facili da superare.