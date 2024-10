Napoli: infortunio Lobotka, brutte notizie per Conte

Stanislav Lobotka continua a tenere banco in casa Napoli. Il regista di Conte è ancora ai box a causa del problema muscolare avuto in nazionale

Il Napoli contro il Milan senza Lobotka. È questa ad oggi l’unica certezza che si ha sul regista di Conte. Le speranze di un suo recupero in extremis per la sfida con i rossoneri si sono spente quasi subito nonostante l’ottimismo iniziale. Il problema fisico del centrocampista non è assolutamente da sottovalutare e per questo motivo si sta andando con molta cautela per quanto riguarda il rientro in campo.

I tifosi del Napoli, visto anche un Gilmour ad intermittenza, si stanno chiedendo quando potranno nuovamente contare sul proprio centrocampista e per il momento non hanno avuto mai una risposta certa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un punto sulla situazione Lobotka dopo l’infortunio e per Conte non arrivano delle buone notizie. Ecco come sta il centrocampista e quando lo si potrà rivedere in campo.

Napoli: infortunio Lobotka, le sue condizioni

La rabbia di De Laurentiis dopo l’infortunio di Lobotka inizia ad essere giustificata dai tempi di recupero. Nonostante dalla Slovacchia erano arrivate delle rassicurazioni sulle condizioni del centrocampista (si parlava di un possibile ritorno già contro il Milan), il problema fisico non è assolutamente di lieve entità e a questo punto non è da escludere un rientro in campo addirittura dopo la sosta.

Stando al Corriere dello Sport, Lobotka sta rispettando il suo programma personalizzato per recuperare dall’infortunio e ad oggi un recupero con l’Atalanta sembra essere improbabile. Non è da escludere visto che c’è ancora del tempo, ma la sensazione è che la partita giusta per rivederlo titolare è quella contro l’Inter. Naturalmente la parola d’ordine è quella di non prendere rischi inutili e quindi se ci sarà anche una minima possibilità di ricaduta, lo slittamento dopo la sosta è assolutamente probabile.

Ad oggi in casa Napoli si preferisce mantenere il massimo riserbo e non dare particolari indicazioni sulle condizioni di Lobotka. L’infortunio preoccupa molto Conte e la speranza è che possa recuperare il prima possibile. Poi, come spiegato in precedenza, la priorità è rappresentata dal fatto di non prendersi rischi inutili e quindi il giocatore lo vedremo in campo solamente una volta smaltito in modo definitivo il guaio fisico.