Bufera prima di Milan-Napoli: si va in tribunale

Si accende ancora prima di iniziare Milan-Napoli. Una vicenda potrebbe finire in tribunale e non sono esclude delle sorprese non previste

È un Napoli che si prepara ad affrontare il Milan da prima in classifica. I partenopei hanno dimostrato in questa prima parte di stagione di avere una rosa di qualità e, soprattutto, poter contare su un tecnico di assoluto livello. Ma la sfida contro i rossoneri nasconde diversi pericoli. A partire dalla rabbia dei padroni di casa per un torto subito nei giorni scorsi.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la vicenda potrebbe concludersi direttamente in tribunale e questo non rappresenta una buona notizia per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri troveranno una squadra di assoluto livello e, soprattutto, vogliosa di prendersi sul campo quello che è stato tolto in passato. Un rischio in più per Lukaku e compagni, che proveranno comunque a non perdere per continuare l’ottimo cammino fin qui.

Milan-Napoli: è bufera, cosa sta succedendo

È un Milan–Napoli che si preannuncia molto caldo per diversi motivi. A partire dal fatto che i rossoneri hanno bisogno di punti per dimostrare di essere ancora in piena lotta per lo Scudetto. Ma non è assolutamente finita qui. Da parte dei padroni di casa c’è la volontà di far capire come le ultime decisioni non hanno sicuramente condizionato la partita. Il riferimento è sicuramente al rinvio della sfida contro il Bologna che ha portato a tante discussioni e polemiche.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan vuole dimostrare sul campo di avere una rosa forte e di poter comunque superare le assenze. Ma allo stesso tempo è pronto ad andare fino in fondo e far valere i propri diritti. Scaroni, infatti, sta valutando se agire legalmente per quanto successo. Una vicenda che quindi potrebbe finire in tribunale e a quel punto non sono da escludere sorprese dal punto di vista sportivo.

Un braccio di ferro che rischia di avere un peso anche su Milan–Napoli. I rossoneri, come scritto in precedenza, hanno voglia di dimostrare di essere una squadra forte e scenderanno in campo ancora con più voglia dopo quanto successo a Bologna. Una insidia in più per gli uomini di Conte, chiamati a questo punto a compiere una vera e propria impresa per portare a casa i tre punti.