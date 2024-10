Napoli: non solo Dorgu, altro colpo dal Lecce

Il Napoli guarda con interesse in casa Lecce. Non solo Dorgu, è possibile un ulteriore colpo dai salentini in una delle prossime sessioni di calciomercato

È un Napoli pronto a bussare in casa del Lecce. L’interesse nei confronti di Dorgu non è ormai un mistero. L’esterno piace molto ad Antonio Conte e il tecnico lo ha chiesto per rinforzare il proprio reparto difensivo. La sua duttilità potrebbe rappresentare un’arma in più per i partenopei nel corso della seconda parte della stagione.

Ma non è finita qui. Stando a quanto ricostruito da Gerardo Fasano, il Napoli potrebbe piazzare un secondo colpo dal Lecce. C’è un altro giocatore che i partenopei ormai seguono da tempo. Le qualità del giocatore piacciono e non possiamo escludere un tentativo già in questo calciomercato se ci dovessero essere uscite importanti. Naturalmente da parte dei salentini è pronto il no vista la necessità di punti per la salvezza. Ma si sa che quando c’è una chiamata come quella azzurra è sempre molto difficile trattenere i giocatori.

Calciomercato Napoli: colpo dal Lecce, i dettagli

Se per Dorgu il trasferimento al Napoli sembra essere quasi una formalità, per il possibile secondo colpo dal Lecce il discorso è leggermente diverso. Il giocatore è stato seguito in passato, ma alla fine il Napoli ha deciso di non affondare il colpo per una questione di caratteristiche. Ora, però, stiamo parlando di un calciatore molto maturato e lo ha visto da vicino anche Antonio Conte. Per questo motivo non è assolutamente da escludere un tentativo soprattutto se ci dovesse essere qualche uscita di livello in quel reparto.

Il Napoli continua a seguire da vicino Banda. L’esterno del Lecce resta un obiettivo di calciomercato dei partenopei. In passato si è deciso di non affondare il colpo per la poca abilità a difendere. Ora il giocatore sembra aver fatto un passo importante anche nell’aiutare in fase di non possesso e non possiamo escludere un tentativo da parte di Manna soprattutto se dovesse esserci una o due partenze nel reparto offensivo.

Banda, quindi, resta un’idea del Napoli e molto dipenderà dal destino di Raspadori e Ngonge. Con una loro partenza non si può escludere un tentativo già in questa sessione di calciomercato. Altrimenti il discorso si sposterà direttamente a giugno. Naturalmente in tutto questo l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte.