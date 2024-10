L’ex Napoli Kim torna in Serie A: trattativa lampo e colpo low cost

Siamo al cospetto di un calciatore che ha lasciato un segno nel cuore dei tifosi del Napoli. A sorpresa però adesso Kim può già salutare il Bayern Monaco per far rientro in Serie A. Si tratterebbe di un colpo low cost in grado di far fare il salto di qualità al club in questione.

Tra i grandi, grandissimi protagonisti del terzo Scudetto del Napoli nella gestione di Luciano Spalletti, Kim è stato a lungo il grande rimpianto in casa azzurra. I tifosi napoletani hanno impiegato pochissimo tempo ad innamorarsi di lui e del suo stile di gioco, sempre molto aggressivo ed estremamente fisico.

Da brividi anche il suo atteggiamento sempre molto sorridente. Solo ora i supporter partenopei hanno iniziato a voltare pagina, dal momento che ad un anno di distanza è arrivato il sostituto del coreano. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, che si sta affermando come il miglior centrale di difesa del campionato. Ora, però, per Kim Min-Jae potrebbero spalancarsi le porte del ritorno in Serie A.

Il coreano può già tornare in Serie A: le ultime a riguardo

Al Bayern Monaco, che per assicurarsene le prestazioni ha pagato la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, le cose non sono andate benissimo. L’anno scorso non ha convinto, mentre quest’anno, complice anche l’addio di De Ligt, sta giocando con maggiore continuità.

Nonostante questo, però, l’Inter continua a muoversi sulle sue tracce, dal momento che vede in Kim il profilo ideale per completare la linea di difesa di Simone Inzaghi che tanto sta facendo fatica in questo avvio di campionato. In tal senso, l’affondo decisivo potrebbe arrivare già nella sessione di gennaio. Andiamo a vedere le ultime.

Kim in Serie A: colpo a basso costo per la big

Come detto, allo stato attuale delle cose al Bayern Monaco ha iniziato a giocare con una discreta continuità, giocando praticamente sempre da titolare. A riferire dell’interesse dell’Inter, però, è Calciomercato.it, che spiega come i nerazzurri interverranno in difesa a gennaio ma per una operazione non dispendiosa.

Visto che al momento è difficile, se non impossibile, che i bavaresi diano via in prestito Kim a stagione in corso, è verosimile che l’Inter possa affondare il colpo per il coreano solo questa estate. Da parte sua non c’è una chiusura nei confronti dell’Italia e per questo la trattativa potrebbe essere da un lato veloce, dall’altra anche ad un prezzo contenuto. Il suo valore, infatti, è calato nell’ultimo anno.