Napoli, Conte in allarme: è arrabbiato con l’attaccante

In casa Napoli c’è un aspetto che preoccupa non poco Antonio Conte e che lo fa arrabbiare. Non accetta questa situazione e questo gli genera un misto di rabbia ed ansia. Ce l’ha con l’attaccante ed in tal senso si tratta di una situazione da tenere attentamente sotto osservazione.

Il primato in classifica ha innescato in casa Napoli un uragano di emozioni. L’entusiasmo è dilagante attorno a questa squadra. Nonostante, infatti, non si stia ancora esprimendo al meglio delle proprie possibilità, infatti, la squadra di Antonio Conte ha avuto un rendimento impressionante, ancor di più se si esclude dal ragionamento la sfortunatissima prima giornata.

Se si toglie infatti la rovinosa sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona, infatti, il Napoli ha conquistato sette vittorie ed un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nonostante questo, però, le situazioni di tensione non mancano di certo. Antonio Conte ce l’ha con l’attaccante ed il motivo, da questo punto di vista, è presto detto.

Napoli, allarme per l’attaccante: il tecnico non è sereno

Il reparto avanzato del Napoli non è brillante in senso assoluto. Basti pensare che, se si prendono in considerazione le prime dieci della classe, solo Empoli, Torino, Udinese e Juventus hanno segnato di meno. Un bottino di certo non adeguato per la potenza di fuoco che la squadra di Antonio Conte può vantare in avanti.

In tal senso, come spiegato dal noto opinionista Paolo Dicanio, il tecnico è inevitabilmente preoccupato per Romelu Lukaku. Il suo rendimento, infatti, è al di sotto delle aspettative sotto tutti i punti di vista: “Non sta facendo la differenza neanche a partita sbloccata, come accadeva in passato e questo mette nelle condizioni Antonio di essere un po’ arrabbiato col belga”.

Conte arrabbiato con il suo attaccante: svelato il motivo

Effettivamente sono vive nella memoria di tutti le immagini delle progressioni in campo aperto di Romelu Lukaku. Fino a questo momento, però, a Napoli non si è visto nulla di tutto ciò, pur avendo un bottino di tutto rispetto, con 3 gol e 4 assist in 7 partite.

La condizione deve migliorare, ma anche nella gara contro l’Empoli non ha convinto ed ha sofferto terribilmente. Per il momento ha ripagato solo in parte la fiducia che Conte ed il Napoli hanno riposto nei suoi confronti. Nella gara contro il Milan dovrà dare di più per mettere a tacere tutti i critici.