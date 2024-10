Allegri torna in Serie A: esonero e colpo di scena

Il tecnico ex Juventus e Milan tra le altre Massimiliano Allegri, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in Serie A. Il club è orientato verso l’esonero del suo attuale allenatore ed ora è pronto ad affondare il colpo per il toscano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto, in senso assoluto, di uno degli allenatori più apprezzati e stimati in senso assoluto del panorama calcistico internazionale. Nonostante ciò, però, è risultato essere molto spesso estremamente divisivo, soprattutto negli ultimi anni. Da quando è esplosa la moda della costruzione dal basso e del bel gioco.

Ha sempre badato, più che allo spettacolo, alla sostanza ed al risultato finale, dal momento che poi nella sostanza sono sempre quelli la priorità per tutti nel mondo del calcio. In tal senso, un altro club di Serie A sta per seguire la via dell’esonero ed è pronto a puntare proprio sul toscano Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il toscano torna in Serie A: arriva il colpo di scena

La sua ultima esperienza alla Juventus è stata costellata da problemi extra campo, con Allegri che spesso si è ritrovato a dover andare anche oltre quelli che sono i compiti soliti di un allenatore. Sembrava nel mirino del Manchester United per il dopo ten Hag, ma ora arriva la svolta per il suo rientro in Serie A.

Dopo la figuraccia contro la Fiorentina, infatti, sono ore di riflessione in casa Roma attorno alla figura di Ivan Juric. Ed in tal senso, tra i profili che si stanno valutando, secondo quanto raccontato da FanPage.it, c’è anche quello di Massimiliano Allegri, dal momento che è uno di quelli che mette tutti d’accordo nel club.

Esonero ad un passo: Allegri pronto per la panchina

Per tornare in panchina, infatti, Daniele De Rossi chiede la presenza di Claudio Ranieri e questo crea in maniera inevitabile delle apprensioni e delle perplessità. Per questo sta prendendo piede la candidatura di Massimiliano Allegri.

Juric sarà, a meno di clamorose sorprese, in panchina per la sfida tra la Roma ed il Torino, ma la sua panchina è sempre più instabile. Intanto l’ex Juventus e Milan osserva con attenzione gli sviluppi.