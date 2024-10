Milan-Napoli, è polemica arbitrale: scoppia la rabbia, il perché

Milan-Napoli, si accende subito il clima in vista del big match di domani sera. La polemica arbitrale è a dir poco intensa ed è esplosa la rabbia da parte dei tifosi. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo in maniera dettagliata, dal momento che i toni subito molto forti.

La sfida di domani sera ci dirà tanto dal punto di vista del valore effettivo di questa squadra. Gli uomini di Conte, infatti, pur forti e pieni di entusiasmo per il primo posto, impressionano per la tenuta difensiva, ma non convincono a pieno per il gioco espresso, viste le tante partite vissute a volte quasi in apnea.

Non mancano, in tal senso, i detrattori che spiegano come il primato si possa spiegare per il calendario troppo semplice avuto fin qui. Per questo Milan-Napoli rappresenta un evento sul quale si concentrerà tutta l’Italia calcistica. In tal senso, scoppia subito la polemica arbitrale ed aumenta la tensione tra le parti in causa.

Scoppia il caso in vista del big match di domani sera

La tensione, nel mondo del calcio, ancor di più a proposito della classe arbitrale, è sempre alle stelle. Ancor di più nel momento in cui, come in gare come quella contro i rossoneri, gli animi sono già esacerbati per delle polemiche pregresse. Nello specifico per il caso del rinvio della gara con il Bologna che costa ai rossoneri Theo e Reijnders.

Adesso, dopo le designazioni degli arbitri, la rabbia che esplode è quella dei tifosi del Napoli, che si chiedono come sia possibile che per la gara contro il Milan sia stato designato l’arbitro Colombo. Ed il motivo è presto spiegato. Si tratta, infatti, di un direttore di gara lombardo, dal momento che è di Como.

Milan-Napoli, è già polemica arbitrale: ecco che cosa è successo

In tal senso, si tratta di una designazione che sorprende e che a molti tifosi azzurri ha fatto storcere il naso. E tra le parti, ovviamente, come era facilmente immaginabile, si sono subito alzati i toni. Ognuno con le proprie ragioni, come si suol dire.

Milan-Napoli, insomma, inizia già per i tifosi, anche per quel che riguarda il direttore di gara Colombo. Da vedere, poi, se le squadre in campo riusciranno a tenere fede alle aspettative. Bel banco di prova anche come ambiente, dunque, per il Napoli.