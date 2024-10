Clamoroso Pallone d’Oro: furia Ancelotti, la decisione

Una giornata ricca di colpi di scena per il Pallone d’Oro: spunta la rabbia di Carlo Ancelotti, ecco quello che è accaduto pochi minuti fa

Una decisione che ha lasciato tutti di stucco: si è infuriato perfino Carlo Ancelotti dopo la notizia che è diventata virale pochi minuti fa. Il Real Madrid ha preso una decisione di comune accordo: ecco cos’è successo.

Sono ore intense per conoscere il nome del prossimo vincitore del Pallone d’Oro. Il Real Madrid ha preso una decisione incredibile: ecco quello che sta succedendo a Parigi. Anche lo stesso Carlo Ancelotti si è infuriato con il presidente Florentino Perez: una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’allenatore italiano resterà così a Madrid: era in programma un viaggio alla volta di Parigi per partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro come ha sempre fatto in tutti questi anni.

Pallone d’Oro, spunta il retroscena su Ancelotti

Una decisione arrivata pochi minuti fa che ha fatto già il giro dei social. Coinvolto anche l’allenatore del Real Madrid: il tecnico italiano ha preso questa scelta di comune accordo con il presidente Perez.

Come svelato da Fabrizio Romano su X, Vinicius Jr. non sarà presente a Parigi perché il Real Madrid ha saputo che il brasiliano non vincerà il Pallone d’Oro. Nessuno del Real Madrid sarà presente alla cerimonia: nemmeno Florentino Perez e Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano si è infuriato come del resto tutto il Real per la decisione presa: tutti si sarebbero aspettato Vinicius vittorioso al Pallone d’Oro.

Al primo posto troviamo così il centrocampista spagnolo del Manchester City, Rodri, mentre in terza posizione ci sarà Bellingham che non si trova nemmeno lui a Parigi. Tutto il Real Madrid diserterà la cerimonia affascinante: una decisione che desterà scalpore anche nei prossimi giorni nel mondo del calcio internazionale.

Una forte presa di posizione dopo le prime indiscrezioni circolate anche sui social: Vinicius non ha accettato così il secondo posto. Un brutto esempio anche per le future generazioni: il brasiliano si aspettava di vincerlo. Cinquanta persone dovevano viaggiare con un charter verso Parigi: tutto è stato annullato quando il Real Madrid ha saputo della vittoria di Rodri.

Vinicius è stato deluso dai voti della stampa per la rivista francese France Football: un momento delicato in casa Real Madrid con la decisione di disertare la cerimonia di Parigi. Già sono circolate le prime reazione a sorpresa.