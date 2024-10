Napoli, altra tegola per infortunio: salta la sfida

Il Napoli si appresta a scendere in campo a San Siro contro il Milan: ancora una tegola per infortunio, non sarà della partita

Nuovo forfait in vista del big match di campionato tra Napoli e Milan. Un momento decisivo per conoscere così le scelte di Conte e Fonseca: salta la sfida, ecco l’entità dell’infortunio del top in attacco.

La squadra azzurra vuole allungare in classifica, ma a San Siro andrà in scena un big match che farà conoscere la reale forza del Napoli. Ancora una grave perdita in vista della super sfida tra Napoli e Milan: ha lavorato ancora a parte nella giornata di oggi e non sarà tra i convocati di Fonseca. Conte cercherà di superare l’ostacolo rossonero puntando sui titolarissimi: conosciamo la verità sulla nuova tegola per infortunio. Ancora poche ore prima della super sfida di San Siro.

Napoli, le scelte di Fonseca: spunta il retroscena

La stagione in Serie A è entrata già nel vivo con numerosi big match di campionato. Dopo Inter-Juventus finita 4-4, dopo appena due giorni a San Siro andrà in scena la super sfida tra Milan e Napoli.

Saranno ore intense per conoscere così le novità di formazione in vista di Milan-Napoli. Lobotka non prenderà parte alla sfida di San Siro, ma recupererà la miglior condizione a Castelvolturno. Il suo rientro in campo dovrà essere domenica prossima per la gara di campionato contro l’Atalanta. Ecco la nuova tegola in casa rossonera dopo quella di Gabbia: la verità sulle sue condizioni.

Come svelato da Sky Sport, anche Jovic salterà la sfida contro il Napoli. Un momento davvero terribile per Paulo Fonseca: l’allenatore rossonero dovrà inventarsi la formazione titolare che affronterà gli azzurri. In conferenza stampa ha rivelato che Calabria potrebbe giocare a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez. Leao è in dubbio per domani: Fonseca non ha voluto svelare le sue mosse ufficiali in vista della sfida di San Siro. Infine, soltanto il giovane Camarda sarà il vice Morata in avanti.

Conte proverà a schierare il miglior undici con il solo dubbio in avanti: Romelu Lukaku è apparso fuori forma contro Empoli e Lecce, Simeone scalpita per una maglia da titolare. L’allenatore azzurro cercherà di puntare sempre alla vittoria, ma dopo il pari in casa della Juventus arriverà un’altra trasferta delicata per il Napoli.