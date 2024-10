Napoli, arriva il sostituto di Leao: la decisione del Milan

Un nuovo retroscena di calciomercato per sostituire Rafa Leao. Spunta l’intreccio con il Napoli: è arrivata subito la decisione dalla Spagna

Un momento decisivo per pensare già ai prossimi colpi di calciomercato. Un nuovo retroscena per il futuro di Rafael Leao che potrebbe così fare subito le valigie. Il Milan ha già individuato il suo sostituto in vista del futuro: spunta l’intreccio decisivo con il Napoli.

Rafa Leao è destinato a dire addio al Milan. Il feeling con Fonseca non è mai nato, ma il talentuoso portoghese è pronto a vivere una nuova avventura lontano dai rossoneri. In passato il Chelsea aveva provato a fare follie per lui, ma alla fine la dirigenza milanese l’ha blindato. Ora Leao non sarebbe più felice al Milan: Moncada ed Ibra stanno lavorando sul profilo perfetto come sostituto del portoghese.

Come riportato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Milan ha individuato in Federico Chiesa il nuovo sostituto di Rafael Leao. Al Liverpool l’attaccante italiano non ha trovato spazio finora: il manager Arne Slot ha rivelato come non sia al top della condizione fisica.

L’ex Juventus è stato accostato a lungo anche al Napoli nella sessione estiva di calciomercato, ma alla fine ha scelto il top club in Premier League. Una decisione che si sta rivelando sbagliata: dopo i problemi fisici, aveva bisogno di continuare la sua avventura in Serie A. Conte lo aveva monitorato a lungo, ma alla fine ha optato per i Reds.

Negli ultimi giorni anche Giacomo Raspadori è stato accostato al Milan: l’attaccante azzurro non sta giocando con continuità finora con Conte: a gennaio l’ex Sassuolo è pronto a fare le valigie per scegliere la sua nuova squadra. La società partenopea cercherà di arrivare fino al termine della stagione con questo parco attaccanti, ma Conte non vuole avere problemi con giocatori senza motivazione.