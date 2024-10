Pirlo torna in panchina: l’annuncio dalla Spagna

Pirlo non vede l’ora di tornare protagonista in panchina. L’ex allenatore della Sampdoria ha avuto contatti nelle ultime ore: l’annuncio

L’allenatore italiano vuole tornare subito in pista dopo l’addio alla Sampdoria. L’inizio stagionale con i blucerchiati è stato da dimenticare: pronto il nuovo annuncio su una panchina prestigiosa in Europa. Spunta il nuovo retroscena di calciomercato per Andrea Pirlo.

Una nuova avventura per l’ex centrocampista di Milan e Juventus. Andrea Pirlo non vede l’ora di tornare in panchina dopo la separazione dalla Sampdoria: spunta il retroscena dalla Spagna. I contatti già ci sono stati nei giorni scorsi: ora potrebbe accettare così la nuova destinazione a sorpresa.

L’allenatore italiano è voglioso di incidere nel gioco della sua prossima squadra. Dopo l’avventura alla Juventus, ha accettato anche la destinazione in Turchia per poi tornare in Serie B alla guida dei blucerchiati. Ora un club prestigioso europeo ha pensato a lui per tornare ai fasti di un tempo.

Pirlo è pronto per una nuova sfida: la verità

Un momento decisivo per sognare di nuovo in grande. Pirlo ha già le idee chiare per conoscere da vicino un nuovo campionato: spunta tutta la verità dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Andrea Pirlo è pronto a firmare il suo nuovo contratto con un glorioso club d’Europa. L’allenatore italiano ha avuto dei contatti nelle ultime ore con i Rangers per cercare di trionfare in Scozia. La dirigenza è pronta a rivoluzionare la guida tecnica: Pirlo è il candidato numero uno per la panchina.

L’obiettivo dei Rangers è quello di essere protagonisti in campo internazionale e si affiderà ad un profilo internazionale come l’ex centrocampista della Nazionale italiana. Pirlo continua ad essere un profilo molto gradito grazie alle sue idee di gioco moderno partendo dalla costruzione da dietro. Il club scozzese è pronto a sposare la filosofia dell’allenatore italiano che vuole dimenticare in fretta la separazione con la Sampdoria.

Una nuova sfida per l’ex Juve che è pronto così ad accettare la destinazione in Scozia. Saranno ore intense per arrivare così all’annuncio ufficiale con la sua nuova squadra. Un momento decisivo per volare ancora una volta fuori dai confini italiani per accettare il nuovo incarico. L’allenatore italiano è ad un passo per dire di sì alla nuova squadra: ormai ci siamo, servono gli ultimi dettagli. La trattativa va avanti da diversi giorni, la firma ufficiale è in arrivo.