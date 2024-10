Napoli: rompe con il club, colpo dalla Spagna

Il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo dalla Spagna. Il giocatore ha rotto con il club e non è da escludere un tentativo di Manna

Si lavora in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna, ma attenzione ad una opportunità dalla Spagna. La rottura sembra essere dietro l’angolo e a questo punto non è da escludere un tentativo da parte dei partenopei.

Si tratta un giocatore che potrebbe presto diventare un obiettivo primario per il Napoli in ottica sia calciomercato invernale che estivo. Un rinforzo che darebbe ad Antonio Conte un rinforzo di qualità vista anche la sua duttilità. La concorrenza è importante e per questo motivo sin da ora non si prevede una operazione semplice da portare a termine. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte dello stesso club azzurro.

Calciomercato Napoli: è sfida a due, le ultime

Il Napoli sta vagliando diversi nomi per la prossima sessione di calciomercato. Al momento siamo nella fase della valutazione e dell’analisi delle qualità degli obiettivi. Poi si entrerà nel vivo con l’obiettivo la concorrenza e portare a casa giocatori di assoluto livello per rendere la rosa ancora più completa rispetto al passato.

E tra i nomi che il Napoli potrebbe sondare c’è anche quello di Rodrigo de Paul. Un profilo che gli azzurri hanno già seguito durante le scorse sessioni di calciomercato senza, però, affondare il colpo. Ora il suo profilo è ritornato ancora una volta in auge, vista la rottura con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il giocatore ormai non rientra più nei piani del club iberico e un tentativo non è da escludere già a gennaio.

Per strapparlo alle altre squadre ci vorrà comunque una proposta importante. Una cifra non semplice da spendere durante il calciomercato invernale, ma se il Napoli dovesse cedere qualcuno allora non è da escludere che de Paul possa diventare un obiettivo reale. Non ci resta che attendere le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione e se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.