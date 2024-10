Napoli: intreccio con il Real Madrid, si chiude a gennaio

Il Napoli a gennaio potrebbe dare vita ad un intreccio con il Real Madrid. L’interesse nei confronti del giocatore è realtà: i dettagli

È un Napoli che inizia a muoversi con decisione sul calciomercato. I partenopei hanno bisogno di giocatori in grado di rendere ancora più completa la rosa e per questo motivo Manna ha già avviato tutte le valutazioni per individuare i rinforzi giusti da dare Antonio Conte a gennaio. Ricordiamo comunque che si tratta di un progetto triennale e per questo motivo non è da escludere che in casa azzurra si sta ragionando anche a lungo termine e sui possibili colpi da chiudere in estate.

C’è un giocatore che interessa molto al Napoli ed è possibile un intreccio con il Real Madrid già a partire a gennaio. Resta da capire se i partenopei vorranno chiudere nell’immediato oppure magari aspettare durante il calciomercato estivo per valutare ancora meglio il calciatore. Per il momento sono in corso le valutazioni e presto saranno sciolti i dubbi.

Calciomercato Napoli: sfida al Real Madrid, i dettagli

Il Napoli è pronto ad alzare ancora di più l’asticella. L’obiettivo in questa stagione per i partenopei è sicuramente quello di gettare le basi per il futuro e possiamo dire che per il momento ci sta riuscendo. Conte ha a disposizione una squadra di qualità e completa in quasi tutti i reparti. La strada naturalmente per arrivare a giugno è lunga e per questo motivo il tecnico dei partenopei si attende dei rinforzi importanti già a partire a gennaio.

Ed uno di questi potrebbe essere proprio Miguel Gutierrez del Girona. Il terzino si sta mettendo in mostra con il club spagnolo e il Napoli lo ha osservato da vicino in più di un’occasione. Ci vorranno almeno 20 milioni di euro per strapparlo alla squadra iberica e quindi non è da escludere che il tutto si possa spostare al calciomercato estivo considerato che ci sono altre priorità in questo momento.

Un ruolo fondamentale nella trattativa lo potrebbe avere il Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno un diritto di recompra fissato a 9 milioni di euro e, secondo quanto riferito da fichajes.net, sono in corso dei ragionamenti per capire se arrivare oppure no a presentare questa proposta. Miguel Gutierrez sta convincendo Ancelotti ed è uno dei candidati per rinforzare la rosa. Anche se bisognerà capire se il colpo sarà affondato subito, come ipotizzano in Spagna, o solamente in estate.