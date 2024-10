Svolta per il club: Red Bull nuovo proprietario, primo colpo dal Napoli

Per un club di Serie A la svolta è ad un passo. Red Bull è pronta a diventare proprietaria e il primo colpo potrebbe essere piazzato dal Napoli

In Serie A la svolta per un club sembra essere ormai dietro l’angolo. Secondo le ultime informazioni, la Red Bull è intenzionata a sbarcare nel nostro calcio ed iniziare una avventura per portare, come successo con Lipsia e Salisburgo, la squadra a livelli assolutamente importanti. Per il momento si tratta naturalmente di una ipotesi visto che siamo ancora nella fase embrionale del tutto, ma gli incontri ci sono e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà.

In caso di approdo della Red Bull alla guida del club, ci sarebbero sicuramente diverse novità a partire dal calciomercato. E non possiamo escludere che il primo colpo possa essere piazzato proprio dal Napoli. Come precisato in precedenza, ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle idee. Ma i tifosi iniziano a sognare in grande.

Svolta in Serie A: Red Bull nuovo proprietario, occhi in casa Napoli

Red Bull ha intenzione di continuare a investire nel mondo calcio e guarda ad un campionato sicuramente molto particolare, ma ambizioso come quello della Serie A. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, ma secondo La Stampa ci sono stati già un paio di incontri e a questo punto non si può escludere che si possa comunque entrare nel vivo in davvero poco tempo.

Dopo la contestazioni di questi ultimi mesi, Cairo sembra avere ormai deciso di fare un passo indietro e ha iniziato una trattativa con la Red Bull. Ad oggi siamo solamente nella fase embrionale, ma l’azienda pensa di investire anche in Serie A e costruire una sorta di Lipsia e Salisburgo con il Torino. Un arrivo cambierebbe completamente le sorti della squadra piemontese e sul calciomercato si guarderebbe in casa Napoli.

Sappiamo che i granata sono alla ricerca di una punta e non è da escludere che Red Bull magari possa chiedere a Cairo un sacrificio economico per acquistare uno tra Raspadori e Simeone durante il calciomercato invernale per iniziare a costruire la squadra del futuro. Ad oggi siamo solamente nel campo delle idee, vedremo se tutto si trasformerà in realtà oppure si resterà nel campo delle indiscrezioni.