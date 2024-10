Napoli: incontro dopo il Milan, firma ad un passo

In casa Napoli si continua a lavorare per blindare i propri giocatori. Incontro previsto dopo il Milan e firma più vicina. Tutti i dettagli

Il Napoli si gode la vetta della classifica alla vigilia di una sfida fondamentale contro il Milan. Il pareggio tra Inter e Juventus ha permesso agli azzurri di portarsi a +4 sul secondo posto e +5 sul terzo ed ora si spera di continuare in questo modo per non smettere di sognare lo Scudetto. Intanto, però, si lavora anche con l’obiettivo di blindare i propri giocatori e toglierli dal calciomercato.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, subito dopo la sfida contro il Milan potrebbe avvenire un incontro tra il Napoli e l’entourage del giocatore per cercare di chiudere l’operazione. Una trattativa non semplice da portare a terminare per diversi motivi, ma si spera di poter chiudere il prima possibile questo affare per dare a Conte una sicurezza maggiore anche in ottica futura.

Napoli: blitz e firma, succede dopo il Milan

È un Napoli molto attento sul calciomercato. I partenopei hanno iniziato tutte le riflessioni del caso per cercare di individuare i rinforzi giusti da dare ad Antonio Conte. Ma si lavora anche sui rinnovi. Le situazioni più calde ad oggi sono sicuramente quelle di Kvaratskhelia e Meret. E sono attese delle novità in tempi brevi.

Le trattative vanno avanti ormai da diversi mesi e la speranza è che si possa riuscire ad arrivare ad una fumata bianca per entrambi nel giro di qualche settimana. Se per il portiere, come ammesso dal diretto interessato in conferenza stampa, non sembrano esserci particolari problemi, per il georgiano la strada è più tortuosa. Ma preso potrebbe esserci una novità molto importante. Stando a Il Mattino, l’agente di Kvaratskhelia si trova a Milano in questi giorni e non è da escludere un incontro subito dopo il Milan per entrare nel vivo della trattativa con il rinnovo.

Il Napoli non ha intenzione di arretrare. È confermata sul tavolo la proposta di 5 milioni di euro più bonus per arrivare agli 8 richiesti da Kvaratskhelia. L’entourage del giocatore ribadisce come questa cifra devono essere quella base. La distanza tra le parti, quindi resta, ma da parte di Manna c’è fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca. L’incontro di Milano potrebbe essere quello della svolta e non ci resta che aspettare per capire se il vertice ci sarà e si troverà l’accordo.