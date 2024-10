Napoli, doppio colpo dall’Empoli: Giuntoli beffa ADL

Le vie del calciomercato sono infinite. Il ds della Juventus Giuntoli è pronto a beffare il Napoli: spunta il doppio colpo dall’Empoli

Il Napoli continua a puntare in alto anche sul fronte calciomercato. Un duello a distanza con la Juventus per nuovi obiettivi in comune: spunta l’accelerata del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Scopriamo il dettaglio a sorpresa per i due colpi in vista del futuro.

Il calciomercato continua ad essere attivo in vista della sessione invernale. Gennaio si avvicina sempre di più con le big della Serie A pronte a fare follie. Doppio colpo in casa Empoli per la Juventus che intende anticipare la folta concorrenza: c’è anche il Napoli con il ds Manna che vuole regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto nuovi rinforzi per rinforzare soprattutto il reparto difensivo, ma nelle ultime ore è spuntato anche il ds bianconero Giuntoli.

Napoli, spunta il retroscena: doppio rinforzo per Motta

Saranno settimane intense anche sul fronte calciomercato per individuare profili giusti per le big della Serie A. La Juventus vuole sorprendere tutti prelevando due colpi in casa Empoli: ecco la verità dell’ultim’ora.

La dirigenza partenopea è sempre orientata a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. A gennaio potrebbero dire addio diversi calciatori come Giacomo Raspadori che vuole trovare maggiore continuità. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma occhio anche al Milan. Un duello a distanza con i bianconeri: il ds Giuntoli proverà ad anticipare il presidente De Laurentiis in vista dei prossimi colpi di mercato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X gli scout di Juventus, Milan ed Inter sono stati presenti al Tardini in occasione della gara tra Parma ed Empoli. Tanti i calciatori nel mirino, come Bernabè, Bonny, Fazzini, Ismajli e Goglichidze. La Juventus continua a monitorare il centrale difensivo che si è messo in mostra anche contro il Napoli marcando alla grande Lukaku. Piace anche il centrocampista Fazzini che si sta imponenendo in Serie A come giocatore di fondamentale importanza per il futuro.

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea è al lavoro per accontentare subito Antonio Conte anche a gennaio con rinforzi funzionali all’idea tattica dell’allenatore azzurro. Saranno giorni intensi per chiudere subito nuovi colpi. Il ds Manna è sempre al lavoro per chiudere nuovi affari funzionali per il futuro. Spunta finalmente tutta la verità.