Napoli, nuovi esami per Lobotka: la reazione di Conte

Il Napoli affronterà nelle prossime ore il Milan: nuovi esami per Lobotka, spunta la data di rientro per lo slovacco. Finalmente la verità

Conte dovrà motivare gli azzurri in vista della super sfida contro il Milan. Nel turno infrasettimanale il Napoli cercherà di allungare in classifica per sbancare San Siro: l’allenatore azzurro è pronto a rivoluzionare l’attacco con scelte a sorpresa di natura tattica.

Una nuova voglia pazzesca per allungare sempre di più in classifica. Il Napoli ha le idee chiare in ottica futura: spunta il retroscena sulle condizioni fisiche di Lobotka. Nuovi esami strumentali per il centrocampista slovacco per capire le sue reali condizioni: ecco la reazione di Antonio Conte. Il Napoli è pronto a sfidare così il Milan per conoscere i reali obiettivi in ottica futura: tutto può cambiare in pochi giorni, l’allenatore azzurro lo sa molto bene.

Napoli, la data di rientro: Lobotka ha deciso

La squadra azzurra è entrata nel momento clou della stagione. Il Napoli cercherà di puntare in alto per allungare sulle inseguitrici: arriveranno così nuovi scontri diretti per Conte. Tutta la verità sul rientro in campo di Stanislav Lobotka: spunta il retroscena da urlo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per Lobotka ci saranno nuovi esami diagnostici alla vigilia della sfida contro il Milan. Il centrocampo slovacco dovrebbe saltare anche la sfida di San Siro: il giocatore azzurro proverà a rientrare domenica prossima contro l’Atalanta con la sfida in programma alle 12.30 al Maradona.

Se non dovesse farcela per Milano, ecco pronto lo scozzese Billy Gilmour che è salito in cattedra contro il Lecce dopo la prestazione deludente contro l’Empoli. Ora Conte lo schiererà ancora una volta in cabina di regia per sostituire Lobotka: poi si penserà alla sfida contro l’Atalanta. Conte non vuole cali di concentrazione per continuare ad allungare in classifica: spunta il retroscena in ottica futura.

Il centrocampista slovacco avrà così altri giorni per recuperare la forma migliore. Poi sarà titolare contro l’Atalanta con la sfida in programma al Maradona domenica 3 novembre alle 12.30. Una voglia immensa di andare fino in fondo per la rivoluzione in atto con Antonio Conte: la data di rientro è sempre più vicina per Lobotka che ha mandato su tutte le furie anche il presidente De Laurentiis dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.