Napoli, Conte rivoluziona l’attacco: sarà titolare

Una nuova rivoluzione in attacco a poche ore dal big match contro il Milan. Scelte sorprendenti per Conte: ecco chi giocherà dal primo minuto

Saranno ore intense in casa azzurra dopo la vittoria di misura contro il Lecce. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo a San Siro per affrontare il Milan targato Fonseca. Nuova rivoluzione in attacco come annunciato da La Repubblica: ecco chi giocherà dal primo minuto.

Il Napoli scenderà in campo martedì sera contro il Milan a San Siro. Si preannuncia un clima infuocato anche in casa rossonera dopo il rinvio della gara contro il Bologna. Fonseca dovrà fare a meno di due titolarissimi, ma Conte è pronto a rivoluzionare ancora una volta l’attacco con scelte sorprendenti.

Gli azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica dopo il pareggio tra Inter e Juventus: ora i nerazzurri distano quattro lunghezze. Un primo ed importante vantaggio sulle inseguitrici di Serie A: il Napoli è pronto a puntare sempre più in alto affrontando in rapida successione anche le big italiane.

Napoli, la nuova rivoluzione in attacco: la scelta a sorpresa di Conte

Una nuova mossa strategica per dimostrare tutta la sua leadership senza guardare in faccia a nessuno. Conte ha un solo obiettivo: riportare in alto il Napoli dopo le delusioni della passata stagione. L’inizio è stato convincente al massimo, ma la stagione è appena iniziata. Ecco la rivoluzione in attacco in vista della sfida di San Siro.

Sarà una sfida tutta da vivere per il Napoli. Gli azzurri sono pronti finalmente ad affrontare il trittico di gare contro le big della Serie A: ora arriverà il Milan con Fonseca che dovrà inventarsi l’undici titolare. Dal primo minuto giocherà Leao dopo le discussioni degli ultimi giorni, mentre non ci sarà Theo Hernandez che dovrà scontare un turno di squalifica.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, occhio all’esclusione eccellente in attacco: Lukaku potrebbe sedersi in panchina con la scelta che ricadrà su Simeone dal primo minuto. L’attaccante belga non è apparso in piena forma contro Empoli e Lecce: ora potrebbe arrivare una nuova rivoluzione in casa azzurra.

Lukaku è pronto a subentrare dalla panchina per sbloccarsi definitivamente in maglia azzurra: Conte è voglioso di consolidare il primo posto per sbancare San Siro come nell’anno dello Scudetto targato Luciano Spalletti. Ormai ci siamo, mancano poche ore alla super sfida contro il Milan.