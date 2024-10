Allegri torna in Serie A: la nuova squadra

Allegri è pronto a sedersi nuovamente su una panchina di Serie A. Spunta fuori tutta la verità sulla nuova squadra: l’intreccio

Saranno giorni intensi per l’ex Juventus che potrebbe tornare a sorpresa in pista. Una voglia immensa per essere nuovamente protagonista in Serie A con un progetto da rifondare ancora una volta. La sua separazione con il club bianconero è stata dolorosa: pochi minuti fa è arrivata tutta la verità sul suo futuro.

L’allenatore livornese si è preso un periodo di pausa dopo la separazione con la Juventus. Attualmente Allegri è in attesa di una nuova sfida in vista del futuro: ora il suo profilo è tornato a circolare nelle ultime ore con una nuova possibilità in Serie A. Il suo fuutro potrebbe essere ancora in Italia per essere nuovamente con un club italiano: conosciamo i dettagli della sua nuova squadra.

Serie A, la nuova sfida di Allegri: spunta il retroscena

Le prossime ore saranno decisive per arrivare così alla rivoluzione totale: Allegri è pronto a subentrare, ma ecco l’intreccio decisivo in Serie A.

Come svelato dall’edizione de Il Mattino, per il post Ivan Juric è spuntato fuori anche il nome di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese non vede l’ora di tornare su una panchina di Serie A dopo la separazione dalla Juventus. Finora sono arrivate diverse proposte per lui, ma ha preferito aspettare ancora per un progetto avvincente. Nei giorni scorsi è stato accostato anche alle big d’Europa, come il Manchester United, sempre alla ricerca di un valido sostituto di ten Hag.

Nelle ultime ore il suo nome è tornato ad essere in primo piano, ma la situazione in casa Roma va monitorata attentamente nelle prossime ore. Allegri potrebbe così decidere di tornare in pista, ma le difficoltà dei giallorossi ormai sono tante. Juric ha rivelato di non aver pensato mai alle dimissioni, ma la dirigenza capitolina è pronta a rivoluzionare nuovamente la guida tecnica.

Un disastro totale per la Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi: con Juric le dinamiche non sono affatto migliorate ed ora è spuntato il retroscena da urlo con Allegri tra i papabili sostituti dell’allenato croato. Un momento decisivo per risolvere subito i problemi in casa Roma: le prossime ore saranno decisive per cambiare subito pelle. Il ritorno di De Rossi resta soltanto una suggestione dei tifosi.