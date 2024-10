Napoli, litigio Motta-Ferrara: attacco agli azzurri

Scontro a distanza tra Ciro Ferrara e Thiago Motta subito dopo il 4-4 tra Inter e Juventus: ecco l’attacco alla squadra azzurra

Il campionato italiano sta entrando nel vivo con numerosi scontri diretti da giocare. Il Napoli affronterà in rapida successione le big d’Italia come Milan, Atalanta ed Inter per poi fare il primo bilancio stagionale. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo attacco agli azzurri: è successo tutto tra Ferrara e Thiago Motta in diretta su DAZN.

Una derby d’Italia ricco di colpi di scena. Una partita nella partita tra Inter e Juventus con la furia di Simone Inzaghi, mentre Thiago Motta si è detto soddisfatto dell’atteggiamento dei propri compagni. Subito nel post-partita c’è stato un acceso diverbio anche con l’ex difensore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, attuale opinionista a Dazn. Gli azzurri proveranno a consolidare il primato grazie anche ai 4 punti di vantaggio sull’Inter attualmente in seconda posizione.

Napoli, bufera a DAZN: scontro in diretta tv

Un momento decisivo per pensare così già alle prossime sfide di campionato prima della nuova sosta Nazionale. Tra due giorni il Napoli sarà di scena proprio a San Siro per superare l’ostacolo chiamato Milan. Thiago Motta ha voluto subito zittire Ferrara per esprimere la sua riflessione sul Napoli.

L’allenatore bianconero è davvero raggiante per la rimonta di San Siro. La Juventus non si è demoralizzata dopo essere andata sotto di ben due lunghezze. Uno strepitoso Yildiz ha regalato due gol da favola alla propria squadra conquistando un punto contro l’Inter. Nel post-partita il tecnico italo-brasiliano è apparso un po’ nervoso con l’analisi fatta dall’opinionista Ciro Ferrara.

Thiago Motta ha risposto a muso duro all’ex difensore della Juventus, Ciro Ferrara, che ha analizzato la squadra azzurra guidata con esperienza dal suo amico Antonio Conte. Il tecnico bianconero ha rivelato: “Sei stato bravissimo con l’analisi sul Napoli. Sono onesto, lo avevo detto un anno e mezzo fa. Ha quella base dopo anni”.

L’ex difensore di Juventus e Napoli aveva sottolineato così come gli azzurri si siano classificati soltanto al decimo posto dopo lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti. L’allenatore bianconero ha voluto mettere invece il focus sulla base della squadra di Antonio Conte che è una delle pretendenti per lo Scudetto. La sfida a distanza è appena iniziata, il primo posto in Serie A è già molto ambito.