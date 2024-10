Dimissioni immediate: l’annuncio in diretta tv

Il calcio può riservare colpi di scena incredibili. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio delle dimissioni in diretta tv: tifosi senza parole

Un annuncio scioccante in diretta tv: l’allenatore si è dimesso immediatamente dopo la sconfitta di oggi. Arrivato da poche settimane in panchina, ha voluto subito gettare la spugna. Ora bisognerà capire se il presidente le accetterà nelle prossime ore: conosciamo ogni singolo dettaglio di quello che è accaduto pochi minuti fa.

Le dimissioni sono arrivate direttamente in diretta tv con presidente e tifosi che sono stati colti di sorpresa. Nessuno avrebbe mai pensato di assistere a questa scena: ecco il retroscena sull’addio immediato dell’allenatore. Una rabbia fuori dal comune per poi esplodere davanti ai microfoni: la sua decisione l’ha già presa, ora si aspetterà la decisione del presidente. Era arrivato in panchina soltanto poche settimane fa: spunta il retroscena che nessuno conosceva.

Bufera in diretta tv, si dimette: ecco la verità

Un momento di sconforto totale che ha portato così alle dimissioni in diretta tv. Pochi minuti fa è arrivata la decisione definitiva: ecco quello che è successo, tutti i dettagli a sorpresa.

Una nuova bufera in casa Foggia con le dichiarazioni a sorpresa di Eziolino Capuano. Arrivato da poche settimane sulla panchina dei pugliesi, l’allenatore si è dimesso in diretta tv ai microfoni di Foggia Tv. Un annuncio che ha sorpreso tutti dopo la sconfitta contro il Sorrento: “Non ho mai visto niente del genere dopo 35 anni di carriera”, la sua rabbia. Nelle prossime ore si conoscerà tutta la verità: Capuano è infuriato con la squadra dopo la prestazione da dimenticare contro il Sorrento.

Al momento il Foggia si trova in 16esima posizione: la sconfitta di oggi ha scombinato proprio i piani di Capuano che pensava di collezionare almeno un punto. Ora dovrà subito sistemare la situazione in casa Foggia per trovare nuovi stimoli in modo da continuare ad andare avanti.

Al termine della partita l’allenatore era letteralmente scosso: al di là del risultato, Capuano non ha visto una coesione di squadra come si aspettava. L’allenatore salernitano è stato molto deciso in diretta tv: difficilmente tornerà sui propri passi, ma si aspetterà prima una reazione della dirigenza pugliese. Dichiarazioni molto forti andando contro la propria squadra: la decisione è arrivata pochi minuti fa scatenando una nuova bufera intorno al Foggia calcio.