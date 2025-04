Napoli, colpo dal Viareggio: Milan beffato, arriva il figlio d’arte

Il ds Manna continua a sognare in grande per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la mossa sul figlio d’arte, colpo dal Torneo di Viareggio

In estate potrebbe liberarsi a parametro zero e così le big italiane continuano a pensare a lui. Un nuovo affare decisivo per sognare in grande: classe 2007, non vede l’ora di emulare la carriera del padre che è stato protagonista anche in maglia azzurra. Conosciamo gli ultimi dettagli svelati da Tuttosport.

Il ds Manna è al lavoro per innalzare il tasso tecnico della formazione azzurra. Antonio Conte è in attesa di conoscere il suo futuro: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Il figlio d’arte è pronto a vestire la maglia azzurra, ma occhio anche al forte interessamento di Milan e Juventus. La dirigenza partenopea continua a programmare il futuro prossimo per competere anche in Champions League, ma cercherà di anticipare le big italiane per ingaggiare nuovi talenti in circolazione.

Napoli, chiusura in arrivo: la mossa a sorpresa di Manna

Spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura: l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Ci sono anche Milan e Juventus sulle proprie tracce, ecco il talento italiano pronto a ripercorrere la strada del padre.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è piombato sulle tracce del figlio di Francesco, per tutti ‘Ciccio, Colonnese che ha vestito le maglie di Lazio, Napoli e Siena tra le tante squadre in cui ha militato. Lorenzo, classe 2007, milita nella formazione Under 18 del Genoa che ha trionfato al Torneo di Viareggio sotto la guida di mister Ruotolo.

Premiato come miglior giocatore del Torneo, ha collezionato anche tre presenze con la Primavera: è un difensore centrale proprio come suo padre ‘Ciccio’. La dinastia Colonnese prosegue senza sosta con le big italiane che si sono già interessate al giovane difensore nativo di Firenze.

Una svolta improvviso per avere la meglio in estate: il ds Manna si è già portato avanti col lavoro per sognare in grande. Un nuovo talento italiano che non vede l’ora di vestire la maglia azzurra: ormai ci siamo per il trasferimento in un top club della Serie A, ma il Genoa non ha intenzione di lasciarlo partire così facilmente. Il Grifone è pronto a blindarlo con un lungo contratto.